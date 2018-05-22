屏議員被檢舉倒有害廢棄物 縣府專案調查

屏東縣枋寮鄉多位居民檢舉縣議員劉淼松旗下混凝土公司回填的土方含有毒廢棄物，造成附近漁塭的魚和狗死亡，屏東縣政府22日組專案小組調查。（民眾提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年5月22日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東縣議員劉淼松被枋寮鄉多位居民檢舉在漁塭附近傾倒有害廢棄物，屏東縣政府今天組專案小組調查，部分土地涉違法已移送司法，劉淼松今天也到警局報案，控告指控不實的人。



枋寮鄉居民去年向屏東縣環保局檢舉劉淼松旗下混凝土公司回填的土方有有毒廢棄物，造成附近漁塭的魚甚至狗死亡，事情經週刊爆料後，今天並有多位檢舉居民到枋寮警分局報案，擔心被報復，而劉淼松也隨後到分局報案，他表示，只要有指名他且指控不實的，他全告妨害名譽。



由於媒體報導消息不一，環保局傍晚發出新聞稿說明，強調今天正式組環境、農業及食安跨局處專案小組處理這個案子。



枋寮鄉是屏東縣的重要養殖專區，去年以來鄉內屢遭人檢舉有「有害廢棄物」入侵，而且被傾倒的地點還不只一處，已嚴重影響鄉內環境，甚至有魚及狗被毒死，還傳出有石斑被毒死。



環保局說明，涉案土地總共有3處6筆土地，分別是枋寮鄉大響營段4筆地號、建興段2筆地號，大響營段的土地是議員郭再添所有，請劉淼松的公司回填土，去年6月及9月接獲檢舉後，環保局會同保七現場稽查，發現有傾倒回填廢棄物情事，經採樣檢測屬有害事業廢棄物，含銅量超標，都移送司法偵辦，但這處土地並沒有漁塭。



環保局長魯台營說，另一處建興段678地號回填部分，是劉淼松本人的漁塭，今年3月第一次接獲檢舉檢驗是污泥，劉淼松5月再以事業廢棄物回填，但依規定農地不能回填事業廢棄物，因此，專案小組確定後，將廢止劉淼松的用地容許使用。



魯台營說，劉淼松漁塭旁的漁塭出現魚死亡，還有狗死亡，居民認為是劉淼松的回填土方，但居民應該報案報驗，才能確定死亡原因。



劉淼松表示，選舉到了，有人政治操作，司法偵辦中的，就讓司法偵辦，指名指控他不實的，他也要告妨害名譽。（編輯：李錫璋）1070522