林聰賢提獼猴送離島 學者：非長久之計

台灣獼猴危害農作物嚴重，農委會主委林聰賢提出將獼猴送離島野放的方法。屏東科技大學野生動物收容中心主任蘇秀慧表示，野放獼猴到離島不是治本之道。（滿州鄉公所提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年5月22日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）台灣獼猴危害農作物嚴重，農委會主委林聰賢提出將獼猴送離島野放的方法。曾將獼猴野放澎湖無人島的東華大學教授裴家騏說，野放離島只可解當前危機，不是長久之計。



對台灣獼猴有研究的屏東科技大學保育類野生動物收容中心主任蘇秀慧也說，野放獼猴到離島不是治本之道。



台灣獼猴危害農作物頻仍，屏東縣滿州鄉因此組獵槍隊驅趕獼猴受到熱議，昨天屏東縣政府與林區管理處合作，在滿州鄉架設在外縣市實施已有成效的示範電網，希望能協助滿州鄉民防治獼猴。



民進黨立委莊瑞雄昨天在立法院質詢時提到獼猴危害，林聰賢提出，可盤點幾個沒有農作物的離島，將獼猴野放，引發眾議。



前屏科大野生動物收容中心主任、現借調東華大學的裴家騏，為了要紓解收容中心獼猴數量，曾在10多年前與澎湖縣合作，將30多隻獼猴送到無人島的四角嶼。



裴家騏今天受訪時表示，當時澎湖縣的計畫是要做猴島觀光，屏科大定期監測結果，發現獼猴也能以島上的昆蟲和潮間帶生物為食，環境適應力很強。



後來因交通問題無法發展猴島觀光，且澎湖居民偶爾會到四角嶼撿拾石蚵等海鮮，抗議猴子在島上，這項計畫因而作罷。獼猴在島上2年多後，再接回屏科大收容中心。



裴家騏表示，將獼猴送到離島只能是一時紓解侵犯果園猴群的暫時之計，送走一批猴群，還有另一批猴群會接替。治本之道是要研究台灣獼猴的行為，而台灣投入在這部分的研究太少，像日本發展出電網防治日本獼猴，就花費許多年及許多的資源。



蘇秀慧則認為，目前農委會林務局從日本引進的電網防治法，是有成效的，利用電牧器圍網讓猴子觸電後彈開嚇到，以後就知道這個地方是高風險區不敢碰。



她說，但獼猴很聰明，會想盡辦法，所以農民一定要定期維護電網，有樹枝長出來或樹倒下來靠近電網就要砍掉，不能讓獼猴有攀爬機會。有些農民用110伏特的電通電網，電死幾隻獼猴反而無法嚇阻。



對於林聰賢要將獼猴送離島的說法，蘇秀慧認為，那是想不到辦法後的最後一步。獼猴在環境生態裡是重要的種子傳播者，移走獼猴群對一個森林裡的生態有很大的影響，更何況，要移到離島，也要看當地人接不接受。



林管處處長張偉顗表示，滿州鄉農民圍電網失效，主要是電網高度不夠，至少要1.5公尺以上，而且果樹與電網的距離太近，樹枝長出後沒有砍掉，都讓獼猴有機會進到果園。（編輯：陳政偉/孫承武）1070522