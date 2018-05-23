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藏橋於林 南迴安朔高架公路宛如蜿蜒巨龍

發稿時間：2018/05/23 16:18

最新更新：2018/05/23 17:24

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台東安朔高架橋長達4公里多，這條改建道路最特殊的地方是「藏橋於林」，沿著蜿蜒的安朔溪搭建，不破壞生態和避免林相破壞。中央社記者盧太城台東攝　107年5月23日台東安朔高架橋長達4公里多，這條改建道路最特殊的地方是「藏橋於林」，沿著蜿蜒的安朔溪搭建，不破壞生態和避免林相破壞。中央社記者盧太城台東攝　107年5月23日

（中央社記者盧太城台東縣23日電）台9線南迴公路拓寬工程中，長4公里多的台東安朔高架橋，沿著蜿蜒溪谷搭建，「藏橋於林」就像環抱山頭的巨龍，通車後，台東人回家的路更近了。

台東至屏東的南迴公路拓寬工程，從台東安朔到草埔路段更改路線，改由安朔沿著安朔溪搭建高架橋，至屏東草埔隧道北部出口，工程已接近完工。

18日局部通車，讓總統蔡英文車隊進入草埔隧道主持隧道貫通，也讓這條藏匿在山區的南迴公路更改路線曝光，引起外界關注，民眾形容這條公路「就像蜿蜒山頭的巨龍，即將甦醒」。

「這條公路是藏橋於林，兼顧生態和交通」，負責這項工程的台灣世曦工程南迴監造專案經理廖嘉安說，這條改建道路最特殊的地方是「藏橋於林」，長達4公里多採用高架，沿著蜿蜒的安朔溪搭建，不破壞生態和避免林相破壞。

台東安朔高架橋總計使用72支橋墩，最大的跨距150公尺，採用自動化工程接合橋面，在東部是最長的橋墩公路。

交通部公路總局西濱工程處第六工務段段長高得成表示，台9線南迴公路為台東地區目前最重要的經濟命脈，工程完工後，將改善安朔至草埔路段道路線型不佳的運輸瓶頸，提高用路人安全且可作為災害替代路線，紓解過年過節返鄉旅行的車流。

高得成指出，建構一條安全、穩定、便捷回家的南迴公路，一直都是台東鄉親的希望，也是對台東在地發展及連結西部唯一的道路，「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫」預計在109年完工通車後，單程將能縮短20分鐘的車程，可大大提高行車舒適及便利性，相信對台東地區的各項發展會更有助益。（編輯：陳政偉／黃于）1070523

台東安朔高架橋總計使用72支橋墩，最大的跨距150公尺，採用自動化工程接合橋面，在東部是最長的橋墩公路。中央社記者盧太城台東攝　107年5月23日台東安朔高架橋總計使用72支橋墩，最大的跨距150公尺，採用自動化工程接合橋面，在東部是最長的橋墩公路。中央社記者盧太城台東攝　107年5月23日
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