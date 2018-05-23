文化部次長南下屏東 縣府爭取蓋新藝術館

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）文化部次長丁曉菁今天在立法院教育及文化委員會召集委員鍾佳濱邀請下，南下屏東視察文化設施及文資保存，屏東縣政府爭取興建新的藝術館，讓屏東能有高水準的專業表演場地。



丁曉菁等文化部官員在鍾佳濱及縣府文化處長吳明榮的陪同下，在屏東演藝廳大廳欣賞管風琴演奏，之後視察將改造為博物館的屏東菸葉廠，最後到屏東市勝利眷村文創園區視察縣政府活化眷村計畫。



丁曉菁表示，台灣太精采，每個地方都有不同的產業、風土人情及歷史上特殊角色，以往一些建築空間被當成時代的過去，輕忽它們能夠留下的文化資產能量，因此，文化部與地方攜手合作，讓舊的文化資產能夠活化利用，創造新的價值、文化認同，甚至帶動文化經濟和產業。



鍾佳濱表示，今天陪同丁曉菁參觀演藝廳、屏東菸葉廠和眷村文創園區，是希望文化部能夠把屏東當成行銷台灣的籌碼，屏東演藝廳的設備站得上亞洲排名，演藝廳這2年從國外引進高級藝文表演節目，靠的就是好的表演場地；另外，屏東菸葉廠和屏東市眷村園區也期待文化部支持活化，成為屏東的藝文特區。



吳明榮表示，縣府向文化部爭取新的藝術館興建，目前位於屏東市和平路的藝術館已老舊，無法提供大型專業藝文團隊表演，而演藝廳只限音樂表演，縣府已規劃在舊館旁興建新館，經費約新台幣12億元，希望文化部能夠支持。



另外，吳明榮說，屏東菸葉廠以城市博物館概念的改造計畫，經費4億元文化部雖還沒核定，原則上同意，但仍得靠立委協助後續的核准；眷村文創園區71棟歷史建築活化計畫，7億多元經費文化部陸續核定，年中預計將有20戶完成修復，將在6月21日舉辦招商說明會。（編輯：劉政權）1070523