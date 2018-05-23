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原產國標註台灣 無印良品上海遭罰95萬

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多功能智慧路燈 北市108年設逾萬盞

發稿時間：2018/05/23 16:48

最新更新：2018/05/23 18:17

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zoom in 台北市政府規劃可偵測人車流等多項功能的智慧路燈，副市長林欽榮23日表示，預計明年在內湖科技園區、松菸文創園區等處設置1萬2600盞，若外界反應不錯，將會擴展到全市設點。（台北市政府提供）中央社記者劉建邦傳真　107年5月23日台北市政府規劃可偵測人車流等多項功能的智慧路燈，副市長林欽榮23日表示，預計明年在內湖科技園區、松菸文創園區等處設置1萬2600盞，若外界反應不錯，將會擴展到全市設點。（台北市政府提供）中央社記者劉建邦傳真　107年5月23日

（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市政府規劃可偵測人車流等多項功能的智慧路燈，副市長林欽榮今天說，預定明年在內湖科技園區、松菸文創園區等處設置共1萬2600盞智慧路燈，盼讓北市邁向智慧城市。

台北市資訊局及工務局召開「智慧路燈策略與實證計畫」記者會，林欽榮、工務局等官員及資通訊業者都出席。

林欽榮受訪時說，為讓台北市邁向智慧化城市，規劃整合號誌、監視器等多功能的智慧路燈計畫，先在健康路周邊設4盞多功能智慧路燈，經實證結果，成效良好。

林欽榮表示，智慧路燈功能，包含人車流偵測、停車收費模式等創新科技，和融合警方所需要的監視畫面，路燈上所懸掛顯示器，也可提供業者或市府發布相關消費資訊，智慧路燈整合所有資訊功能。

他說，為讓更多資通訊業者可和市府合作，預定明年起，選在內湖科技園區、南港展覽館、南港軟體園區、信義計畫區、松菸文創園區設置1萬2600盞智慧路燈，若外界反應不錯，將會擴展到全市設點，數量可達16萬盞，歡迎業者可和市府洽詢。

zoom in 台北市政府規劃推動多功能智慧路燈，工務局公園處路燈科科長楊森豪23日表示，智慧路燈功能包含人車流偵測器、偵測空氣品質、主動回報故障等；路燈懸掛顯示器不僅有跑馬燈功能，公園內設置的智慧路燈還有手機充電服務。（台北市政府提供）中央社記者劉建邦傳真　107年5月23日台北市政府規劃推動多功能智慧路燈，工務局公園處路燈科科長楊森豪23日表示，智慧路燈功能包含人車流偵測器、偵測空氣品質、主動回報故障等；路燈懸掛顯示器不僅有跑馬燈功能，公園內設置的智慧路燈還有手機充電服務。（台北市政府提供）中央社記者劉建邦傳真　107年5月23日

林欽榮指出，為讓北市邁向智慧城市，無人小巴也會和智慧路燈結合，今年8月將在仁愛路公車道進行實測。

工務局公園處路燈科科長楊森豪表示，智慧路燈功能包含人車流偵測器、偵測空氣品質、主動回報故障等功能，外型力求乾淨，所有設備都融合在路燈內，路燈懸掛顯示器不僅有跑馬燈功能可及時提供訊息，公園內設置的智慧路燈也有手機充電服務。（編輯：李亨山）1070523

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