路燈人臉辨識恐探隱私 北市：循個資法規定

台北市政府規劃推動多功能智慧路燈，工務局公園處路燈科科長楊森豪23日表示，智慧路燈功能包含人車流偵測器、偵測空氣品質、主動回報故障等；路燈懸掛顯示器不僅有跑馬燈功能，公園內設置的智慧路燈還有手機充電服務。（台北市政府提供）中央社記者劉建邦傳真 107年5月23日

（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市政府規劃可統計人車流、人臉辨識等多功能智慧路燈，預定明年在信義區等處設1萬2600盞，但因人臉辨識恐涉及隱私和資安疑慮。副市長林欽榮今天說，會依個資法定訂相關規範。



台北市資訊局及工務局召開「智慧路燈策略與實證計畫」記者會，林欽榮、工務局等官員及資通訊業者都出席。



林欽榮受訪時說，為邁向智慧城市，已先在健康路設置4盞可統計人車流、測試空氣品質、人臉辨識等多功能智慧路燈，因成效良好，明年起選在內湖科技園區、南港展覽館、南港軟體園區、信義計畫區、松菸文創園區共設置1萬2600盞智慧路燈。



他指出，若外界反應不錯，將會擴展到全市設點，數量可達16萬盞，也期盼台灣資通訊業者和北市府合作，讓北市邁向智慧城市，歡迎業者和市府洽詢。



因北市府設置多功能智慧路燈包含許多功能，在人臉辨識部分，也讓外界擔憂是否會涉及民眾個人隱私及檔案存放資訊安全問題。



林欽榮說，智慧路燈設置的人臉辨識系統是用在警政維安系統，市府使用民眾資料一定遵守個人資料保護法等相關法令，存放檔案時也會考慮資訊安全，並在合約中明確訂定要求得標廠商必須遵守個資法，若違法就開罰，絕對不會濫用個資。（編輯：劉政權）1070523