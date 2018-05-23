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金門生命線得勝者課程 師生互動熱烈獲益良多

發稿時間：2018/05/23 20:19

最新更新：2018/05/23 20:32

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金門生命線協會近年來在金門地區多所國中推動「得勝者」系列課程，金沙國中23日舉行結業式，協會理事長許雪芳（前左4）等人與學生開心合影。中央社記者黃慧敏攝　107年5月23日金門生命線協會近年來在金門地區多所國中推動「得勝者」系列課程，金沙國中23日舉行結業式，協會理事長許雪芳（前左4）等人與學生開心合影。中央社記者黃慧敏攝　107年5月23日

（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門縣生命線協會在金沙國中的得勝者課程今天結業，學生反映獲益良多；不少學生和老師互動熱烈，獲頒「最佳Open獎」；身心障礙學生也因認真學習，得到「最佳生命力獎」。

在金門地檢署緩起訴處分金的挹注下，金門生命線近年來在當地多所國中推動「得勝者」課程，內容涵蓋自殺防治在內的「問題處理」，以及兩性平權的「真愛守門員」。

生命線協會主任潘嬋蓉表示，整學年課程共有15堂課，除了有主教的老師進班教學外，課後還安排批改老師與學生在課本筆談，加深學生對課程學習印象。

得勝者結業式今天下午在金沙國中舉行，702班何苡瑄是身心障礙學生，令潘嬋蓉感動的是，這學期她都會自己走到講台前拿課本。特教生活助理員王瑛貴說，何苡瑄也會請教她課程中有關異性相處的部分，她看到了何苡瑄的成長。

同為702班的王鈺婷不管開心與否，都會和批改老師推心置腹，並分享音樂，師生互動良好，讓她獲得「最佳Open獎」。

703班黃家瑩獲頒「最佳柯南獎」，得獎理由是觀察入微，常能看出問題的蛛絲馬跡。她說，很喜歡批改老師，感謝老師耐心回答問題，特別在有關交友方面提出不少意見，讓她收獲良多。同班的張瑀恩則常在作業本上感謝老師，獲得「最佳感恩獎」；柯佳宜每堂課不忘寫上鼓勵的話語，獲得「最佳自我激勵獎」。

結業式中，金門地檢署觀護人黃嵊龍宣導「兒童及少年性剝削防制條例」。由於內容生動活潑，又與學生切身相關，學生反應熱烈，與平日上課循規蹈矩大相逕庭，潘嬋蓉甚至形容有些「躁動」，並笑說要好好反省自己講課的方式了。

金門縣生命線協會理事長許雪芳今天全程參與結業式，她期盼學生在善與愛中成長，天天開心讀書、快樂生活；她還告訴學生，以後如果遇到人生過不去的時候，不要害怕打生命線專線電話，尋求協助。

金門生命線同時表示，邀請學生參加暑假「青少年夏日活力營」，時間是7月11到13日，地點在銘傳大學金門分部，歡迎12到14歲青少年報名，報名電話是082-312995。(編輯：陳政偉／劉政權)1070523

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