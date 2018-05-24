宣導勿燒稻草 台南推綑堆開放取用

台南市官田地區種植的一期稻作正值收割期，農業局宣導農民將收割後的稻草綑紮妥當，開放有需要的民眾取用，不要露天燃燒。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年5月24日

（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市官田地區種植的一期稻作正值收割期，市府擔心農民在趕著改種菱角的情況下，露天燃燒收割後的稻草。今年加強宣導農民將稻草綑紮，開放有需要的民眾取用。



台南市政府農業局畜產科長周志勳今天受訪時表示，台南市每年約會生產14萬公噸稻草，農業局經常呼籲農民不要露天燃燒稻草，以免造成空氣污染或危及行車安全。



周志勳表示，稻草除了就地切割翻埋入土，還有不少果農會用來覆蓋果園土地、或包覆果實，但因取用不便，常有供不應求的狀況。今年農業局加強宣導稻農在收割之後，順便以機具將稻草綑紮，並在田邊插上農業局製作的宣導旗幟，方便有稻草需求的民眾自行取用。



他說，官田地區因水稻與菱角輪作的特殊栽培管理方式，農民通常在一期稻作收割後的短短一、兩週內，就趕著種植菱角，處理稻草就成為很要緊的工作。今年在加強宣導後，露天燃燒稻草的情形大幅降低。



周志勳表示，利用稻草覆蓋瓜、果園有保溫、保濕、抑制雜草生長、防止土壤流失等作用，有些農民會購買黑色的塑膠網來替代。但稻草經過分解後，可增加土壤有機質，提升地力，物盡其用也更具環保概念。（編輯：卞金峰）1070524



