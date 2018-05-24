木柵忠順廟送愛 捐贈北市消3組心肺復甦術機

台北市消防局24日發布新聞稿表示，財團法人台北市木柵忠順廟熱心公益，將信眾捐款回饋社會，捐贈3組自動心肺復甦術機，目前台北消防局自動心肺復甦術機共有54組，19年來已幫助861名患者康復出院。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年5月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）化小愛為大愛，北市忠順廟曾捐救護車，今天再捐贈3組自動心肺復甦術機給台北市消防局，目前台北消防局自動心肺復甦術機共有54組，19年來已幫助861位OHCA患者康復出院。



消防局今天發布新聞稿表示，財團法人台北市木柵忠順廟熱心公益，將信眾捐款回饋社會，彰顯大愛精神，首先在100年時捐贈救護車一輛；隨後在去年又捐出一組自動心肺復甦術機。



木柵忠順廟今天舉行保儀大夫聖誕千秋暨三獻大典活動，也同時舉辦3組自動心肺復甦術機的捐贈典禮，並由消防局長吳俊鴻代表接受。



消防局指出，「金鳳凰專責救護隊」自88年6月1日成立以來，每年平均有13萬餘次救護勤務出勤，去年到院前心肺功能停止患者（OHCA）康復出院人數達119位，成立迄今累計有861位OHCA患者康復出院。



其中，自動心肺復甦術機可提供病患高品質心肺復甦術，同時降低施救者在送醫過程中施救的風險，並提高傷病患存活率，幫助更多需要者。



消防局說，截至目前為止，局內共計有54組自動心肺復甦術機，皆為善心人士所捐贈，配置於各個分隊協助到院前緊急救護工作，協助更多需要幫助的人。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070524