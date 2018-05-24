柯文哲：與宋楚瑜關係好 會出席親民黨活動

台北市長柯文哲（左4）24日在台北出席松山老人服務暨日間照顧中心與健康托嬰中心聯合開幕典禮，並參觀托嬰中心與小朋友互動。中央社記者張新偉攝 107年5月24日

（中央社記者陳妍君台北24日電）對於親民黨台北市議員將與無黨籍議員參選人組成「台北監督連線」，台北市長柯文哲今天表示，因為他與親民黨主席宋楚瑜關係很好，會出席這場6月舉行的記者會。



媒體報導，3名親民黨台北市議員選將將結合3名無黨籍議員參選人組成「台北監督連線」，預定6月上旬舉辦記者會，屆時將邀柯文哲站台，宋楚瑜也可能現身記者會。



柯文哲上午出席「松山老人服務暨日間照顧中心」與健康托嬰中心聯合開幕典禮後受訪，媒體詢問柯文哲，出席記者會是否意味將與親民黨議員結盟。



柯文哲說，「其實也不要說結盟嘛」，他重申一貫立場，就是朋友要多，敵人要少；而且「我大概一、兩個月都會跟他（指宋楚瑜）講話，本來關係就很好」。



對於民主進步黨決定自提台北市長參選人後，黨籍市議員一直與他保持距離，柯文哲表示，這應該是短期現象，在民進黨提名市議員參選人之前，「他們當然要先避諱一下」。



媒體也詢問，民進黨內被視為「友柯」的市議員，近來對他避之唯恐不及。柯文哲說，這也是台灣政治很大的問題，藍綠兩極對立，不是朋友、都全部要變成敵人，「我倒覺得應該倒過來，應該說不是敵人、就都是朋友」，整個台灣的政治思維真的需要大幅地調整。（編輯：唐聲揚）1070524





台北市長柯文哲（右）24日在台北出席松山老人服務暨日間照顧中心與健康托嬰中心聯合開幕典禮，參觀日間照顧中心與長者互動。中央社記者張新偉攝 107年5月24日

台北市長柯文哲（中）24日在台北出席松山老人服務暨日間照顧中心與健康托嬰中心聯合開幕典禮，並參觀日間照顧中心，陪伴長者投籃。中央社記者張新偉攝 107年5月24日