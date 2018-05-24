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遷移205兵工廠 高市加速代拆代建

發稿時間：2018/05/24 13:17

最新更新：2018/05/24 13:17

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（中央社記者王淑芬高雄24日電）高雄市亞洲新灣區面積最大也是最核心的開發案，205兵工廠遷廠區段徵收案已經在內政部審議通過，高市府今天指出，這是亞灣區的最後一塊拼圖，已加速辦理代拆代建工程。

占地58.7公頃的205兵工廠位在高雄市中山三路、光華三路、凱旋四路，是高雄市的精華地段，也是亞洲新灣區的核心帶，不僅掌控高雄港及高雄國際機場出入門戶，附近還有捷運及輕軌，經濟商業活絡，遷廠有助於高雄市的繁榮發展。

高雄市為辦理205兵工廠遷廠區段徵收爭取多年，這項計畫內政部已於5月23日審議通過。市府地政局今天發布新聞稿指出，將啟動開發作業，有助於亞灣區的發展再向前邁進一大步。

由於205兵工廠還要營運，市府當初與國防部協調採「代拆代建」方式辦理，市府新建工程處長黃榮慶告訴中央社記者，代拆代建計畫已經展開，工程基本設計加速進行，未來會視工程進度協助軍方分階段拆遷。

地政局長黃進雄指出，將配合兵工廠土地騰空推進區段徵收工程。

地政局說，在亞灣區內辦理10處公辦重劃及1處區段徵收，面積共169.3公頃，而205兵工廠遷廠區段徵收面積58.7公頃，就占了1/3，是區內很重要的開發區。

205兵工廠落腳高雄逾70年，是國軍重要的軍事研發地，形同一座火藥庫；而亞灣區隨著經濟發展聚落成形，周邊人口增加，基於安全，市府爭取遷移。

市府在102年6月公告亞灣區（多功能經貿園區特定區）主要計畫及細部計畫變更案，將原來重工業土地變更為特定經貿核心專用區等，並積極爭取建設高雄展覽館、高雄市立圖書總館、港埠旅運中心、流行音樂中心等，是未來高雄極具潛力的開發區。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070524

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