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侯友宜要蘇貞昌配鏡看清對手 蘇營：年齡歧視

發稿時間：2018/05/24 16:06

最新更新：2018/05/24 16:06

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（中央社記者王鴻國新北24日電）綠營砲火近來槓上市長朱立倫，侯友宜日前叫戰要蘇貞昌配戴老花眼鏡，好看清對手是他，蘇辦發言人黃韋鈞今天批評表示，侯友宜言論是一種充滿了年齡歧視與刻板印象的言論。

70歲的蘇貞昌代表民進黨出戰新北市長，但年齡問題一直被檢視，國民黨新北市長參選人侯友宜今天受訪時，媒體質疑蘇陣營近期砲火都對準新北市長朱立倫，現在市府有銀髮族免費配老花眼鏡服務，侯友宜建議市府送一支老花眼鏡給蘇貞昌，看得會更清楚。

他強調：「我叫做侯友宜，是我在選，拜託一下，要看好喔！」

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞今天批評表示，侯友宜要蘇貞昌「去配老花眼鏡」，這是一種充滿年齡歧視與刻板印象的言論，更是歧視新北市所有的長者市民。

黃韋鈞說，繼朱立倫日前說出年齡歧視語言，遭到議員砲轟後，擔任朱立倫副市長7年半的侯友宜居然依樣畫葫蘆，說出蘇貞昌「去配老花眼鏡」，這種充滿刻板印象的歧視語言。朱侯兩人歧視年齡的心態一個樣！

黃韋鈞說，侯辦發出新聞稿居然寫上「神回應」的字句，用老花眼鏡來取笑人是神回應嗎？對真正需要配戴老花眼鏡的市民，是神回應嗎？黃韋鈞指出，這種充滿刻板印象與年齡歧視的語言，侯友宜應該出面為他的歧視語言道歉。（編輯：李錫璋）1070524

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