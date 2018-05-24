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地方盼保存桃園水道 打造成自來水歷史園區

發稿時間：2018/05/24 17:27

最新更新：2018/05/24 18:06

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桃園市議員范綱祥表示，桃園水道興建於1938年，日治時期主要供應桃園地區民生用水，當時的濾水過程從南崁溪取水後，經鑄鐵管送入分水井、流入兩個沉澱池、經3個過濾池後流入配水池，盼市府保存舊水道，打造成自來水歷史園區。（桃園市議員范綱祥提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年5月24日桃園市議員范綱祥表示，桃園水道興建於1938年，日治時期主要供應桃園地區民生用水，當時的濾水過程從南崁溪取水後，經鑄鐵管送入分水井、流入兩個沉澱池、經3個過濾池後流入配水池，盼市府保存舊水道，打造成自來水歷史園區。（桃園市議員范綱祥提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年5月24日

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）興建於1938年的桃園水道，是桃園市僅存的日治時期水道，罕見的完整建築堪稱地方文化瑰寶，雖然位於私人土地內，但市議員范綱祥期盼市府保存舊水道，打造成自來水歷史園區。

桃園市議員范綱祥今天在市議會質詢表示，擁有80年歷史的桃園水道位於龜山區振興路旁，文史工作者藍博瀚前年就向文化局提報保存，文資委員會勘後認為具有文史價值，雖涉及私人土地問題仍列冊追蹤，只是經過2年時間，保存進度付之闕如，地方人士期望市府能有更積極的作為。

范綱祥表示，這座水道是興建於1938年，主要是日治時期供應桃園地區民生用水，當時的濾水過程從南崁溪取水後，經鑄鐵管送入分水井、流入兩個沉澱池、經3個過濾池後流入配水池。市府若加以保存規畫，可望打造成桃園市自來水歷史園區。

范綱祥說，日前透過空拍發現，這座桃園市僅存的日治時期水道，原本造型典雅的分水設施已不見，但水道管線一路連通到自來水廠，目前除了取水口壩有些毀損，其他設施保存大致良好，確實具有文資保存價值。

根據調查資料顯示，桃園水道在1976年經買賣，產權已轉為私人所有，范綱祥指出，初步分析這塊土地約1公頃，公告土地現值約新台幣5000萬元，盼市府透過協商徵得所有權人同意，為桃園市民保存這座難得的水道文化。

桃園市長鄭文燦表示，桃園水道是日據時代水道工程，目前已列冊追蹤，將請文化局與所有權人協商保留桃園水道，並在半年內提出方案。市府也期盼透過歷史軌跡，保留桃園原有建築及生態環境，讓市民透過這些文物，更瞭解桃園的歷史與文化。（編輯：劉政權）1070524

興建於1938年的桃園水道，是桃園市僅存的日治時期水道，雖然位於私人土地內，但市議員范綱祥期盼市府保存舊水道，打造成自來水歷史園區。（桃園市議員范綱祥提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年5月24日興建於1938年的桃園水道，是桃園市僅存的日治時期水道，雖然位於私人土地內，但市議員范綱祥期盼市府保存舊水道，打造成自來水歷史園區。（桃園市議員范綱祥提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年5月24日
桃園市長鄭文燦（前左）表示，桃園水道是日據時代水道工程，目前已列冊追蹤，將請文化局與所有權人協商保留桃園水道，並在半年內提出方案。（桃園市議員范綱祥提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年5月24日桃園市長鄭文燦（前左）表示，桃園水道是日據時代水道工程，目前已列冊追蹤，將請文化局與所有權人協商保留桃園水道，並在半年內提出方案。（桃園市議員范綱祥提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年5月24日
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