澎湖水情吃緊離峰減壓供水 民生用水無虞

（中央社澎湖縣24日電）澎湖水情燈號由綠燈轉黃燈，今天起進入每天夜間11時至清晨6時的離峰時段減壓供水；至於地勢較高地區加壓供水並監控，保障民生供水無虞，水公司運水車也隨時待命支援供水。



正值觀光旅遊季，用水量聚增，加上海淡機組故障，澎湖縣長陳光復才在17日的抗旱會議中要求水利署先行解除3座水庫每日出水2000噸的總量管制，增加出水量，讓每天的供水量維持在2萬7000噸，保障民生用水需求無虞。



由於持續乾旱不雨，水利署昨天針對澎湖的水情由綠燈轉黃燈，自來水公司澎湖營運所自今天起，每天夜間11時至清晨6時段的用水離峰時段，實施第一階段限水，減壓供水，以達節水成效，並籲請民眾共體時難，節約用水。



水公司澎湖營運所主任杜明華表示，澎湖地區目前每天的供水量約在2萬6000噸上下，今天起第1階段的限水措施，目前只是在用水量較少的晚上11時至清晨6時的離峰時段減壓供水。但大馬公地區，如四維路較高地勢地區，則採取加壓並監控措施，以保障民生供水無虞，同時水公司的運水車也隨時待命運水支援。



澎湖縣政府體育場所管轄的2處公立游泳池，是否暫停對外開放，體育場目前正研議，在近日內決定；部份大型酒店附設的泳池，可望在宣布第2階段限水後暫停使用。(編輯:孫承武)1070524