竹市聯合藝文季 不限才藝讓學生秀自我

新竹市家長會長協會24日在新竹市政府大廳舉辦活動記者會，宣布將於6月2、3日舉辦「2018巨城聯合藝文季」，提供學生展現多元才藝的舞台。中央社記者魯鋼駿攝 107年5月24日

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）為讓學生展現多元才藝，新竹市家長會長協會結合新竹市各校，將於6月2、3日舉辦「2018巨城聯合藝文季」，提供不限才藝表演的舞台，讓學生可以自由組團登台，秀出自我。



「2018巨城聯合藝文季」今天於新竹市政府大廳舉辦活動記者會，新竹市家長會長協會理事長張文興表示，協會籌辦藝文季活動已邁入第4年，希望提供孩子們一個展現多元才藝的舞台，即使不會唱歌、跳舞，不會樂器演奏的孩子也可以上台表演，盡情綻放自我、發光發熱。



張文興指出，活動在第一年舉辦時只有8校參與，去年已增加到20校，今年將有更多學校加入這個活動，學生除了面對課業競爭努力學習下，也能兼顧興趣專長、陶冶身心，豐富內涵。



新竹市副市長沈慧虹致詞表示，每個孩子都是閃亮的星，市長林智堅上任後推動新校園運動，營造「知識的遊樂地」，把每個校園都打造成可讓孩子盡情展演的舞台。



沈慧虹說，感謝新竹市家長會長協會、遠東巨城購物中心及環宇電台長期對新竹市學校教育與公益活動的熱心支持及關懷，讓喜愛表演的學生們擁有更多舞台，直呼「竹市的孩子們真的很幸福」。



遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，巨城協助籌辦聯合藝文季活動，今年已邁入第4年，期望提供青少年朋友展現多元才藝的舞台，盡情綻放自我，未來仍持續支持，提供場地舉辦各項活動。（編輯：吳佳穎／黃于）1070524