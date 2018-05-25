鴨場遭檢舉周邊掩埋爐渣 初篩未超標

（中央社記者陳朝福高雄25日電）民眾檢舉高雄市大寮區某養鴨場周邊掩埋爐石，高雄市環保局和農業局調查，未在鴨場發現有明顯遭掩埋有害廢棄物狀況，重金屬及戴奧辛檢測初篩低於有害事業廢棄物認定標準。



這座位於高雄市大坪頂的養鴨場，遭民眾檢舉周邊掩埋爐渣，極可能遭混入集塵灰，戴奧辛污染風險高。



高雄市環保局廢棄物管理科長林燦銘今天說，這處養鴨場毗鄰土地疑回填堆置爐石情事，去年6月接獲檢舉後除派人前往稽查並依法告發外，並就爐石堆置是否違反土地使用相關規定部分，也移請市府各相關單位行政查處，同時報請檢調單位指揮偵辦。



由於關係到食安等重大民生議題，環保局和農業局再會同行政院環境保護署南區督察大隊，昨天前往這處養鴨場及毗鄰土地進行聯合稽查，發現養鴨場目前有2個水池，飼養鴨隻土地目視並未發現有舖設爐石情形，但進場道路表面確有舖設爐石級配，而毗鄰土地有疑似爐石粒料堆置區。



林燦銘表示，除了農業局採樣檢測鴨隻，環保局也在養鴨場地表、水池、進場道路及毗鄰的爐石粒料堆置區取樣送驗。



行政院農業委員會及高市府農業局曾於23日對這處養鴨場進行預防性移動管制，並採取養鴨場飼料及鴨肉等檢體，送請農委會藥物毒物試驗所及中央畜產會進行重金屬及戴奧辛等項目檢驗，後續將依檢測結果採取相對應管制措施。



高雄市大坪頂多年前也曾傳出養鴨場遭重金屬污染情事。環保署為了解當地廢棄物污染概況，並據以規劃後續清理整治方案，去年委託環保局辦理調查評估計畫，由比對歷年航空照片，將地貌明顯變化區納入調查範圍，依序辦理現勘、採樣檢測及污染潛勢評估。



高雄市環保局依這項調查評估計畫，陸續開挖20個點，最大開挖深度約3.2公尺，發現有營建棄土、廢柏油塊、廢磁磚、廢塑膠和廢木材等廢棄物，經檢測重金屬、揮發性、半揮發性有機物及戴奧辛，都未超過有害事業廢棄物認定標準。



對於食安問題，高雄市環保局說，食安問題絕對是零容忍，對於任何可能危及民眾食品安全的廢棄物，不管是斃死禽畜、廢食用油和遭污染的農林漁牧產品，環保局都從源頭加強管理和嚴格把關。（編輯：梁君棣）1070525