彰中日式宿舍群 保留拆除審議會交鋒

彰化縣政府有形文化資產審議委員會107年度第4次會議25日開會，彰中日式宿舍群一案受到矚目，部分彰中校友及在校生在會場外舉標語、喊口號，表達支持保存日式宿舍群立場。中央社記者吳哲豪彰化攝 107年5月25日

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化縣有形文化資產審議委員會今天開會，彰中日式宿舍群一案受矚目，校方主張，宿舍年久失修又不具獨特性，主張拆除興建體育館，但有學生認為可保留宿舍作為校園文化象徵。



彰化縣政府有形文化資產審議委員會107年度第4次會議在彰化縣立圖書館4樓會議廳舉行，會議由彰化縣副縣長林明裕主持，會中審議暫定古蹟「國立彰化高中日式宿舍群」提報指定古蹟案、暫定古蹟「太岳之胤」審議案以及「台鐵舊宿舍群8巷35號、37號、39號東側」指定古蹟審議案等8個議案。



其中國立彰化高中日式宿舍提報指定古蹟案，由於彰中校方獲得教育部經費補助，有意拆除位於學校旁邊的日式宿舍群興建體育館，有彰中畢業生及在校學生發起保存日式宿舍群運動，彰中校長吳文宗、支持拆除宿舍的老師與校友以及要求保存宿舍群的學生等都參加今天的會議，發言表達立場。



吳文宗指出，校園空間有限，加上空氣污染問題，學校需要室內運動空間，而且興建綜合體育館不僅已由全校校務會議通過，教育部也審核通過補助經費新台幣1億300多萬元，加上日式宿舍群年久失修，也沒有特殊性，建議拆除以興建體育館。



不過，就讀彰中三年級的學生林冠甫發言指出，校園需要一個歷史文化的象徵，如果以開發、建設的思維選擇拆除老宿舍，未來將陷入蓋了又拆、拆了又蓋的循環。



也有彰中校友指稱，為了保存日式宿舍群以及讓學生有新的體育館可以使用，建議保留距離學校較遠的校長宿舍，將日式宿舍群拆除後的構件用來修復校長宿舍，一樣可以做為學校的文化象徵。（編輯：吳佳穎/管中維）1070525