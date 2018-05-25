老花眼鏡說遭抨擊 侯友宜：自己也會配戴

（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市長選舉參選人侯友宜今天表示，他並沒有年齡歧視，他自己看不清楚時也會配戴老花眼鏡。在選戰期間他一直堅持作自己，也不害怕被邊緣化，因為，選民就是他的最大靠山。



民進黨新北市長參選人蘇貞昌最近將砲口指向新北市府，被認為是刻意邊緣化侯友宜。



侯友宜在受訪時表示，希望新北市府送老花眼鏡給蘇貞昌，看清楚是侯在選市長。此一發言又遭蘇陣營指稱侯友宜有年齡歧視，是刻板印象的言論。



侯友宜今天參加板橋里長聯誼會幹部餐敘，受訪時澄清，新北市府現在提供銀髮族免費配老花眼鏡服務，建議市府送眼鏡給蘇貞昌並非年齡歧視，他自己看不清楚時也是會戴老花眼鏡。



新北市板橋區里長聯誼會長林華偉曾參與今年民進黨新北市議員黨內初選，侯友宜今天被問到時強調，參加餐會與拔樁無關，大家彼此早就是在一起的好兄弟，一起為里長打拚。



侯友宜在餐會中為里長們夾雞肉，還強調這些菜不是桌邊菜，就像他一點都不擔心被邊緣化。侯友宜說，選戰過程只要市民重視他，熱情相挺就沒有邊緣化的問題。



侯友宜說，競選對手蘇貞昌是以總統選舉的規格打選戰，他找年輕的小蝦米擔任競選團隊，來對抗總統級規格大咖的大鯨魚，大家拚拚看到底誰比較厲害。



侯友宜競選班底除辦公室主任謝政達、前市府副秘書長宋自強，多是沒有選舉經驗。發言人是前市府民政局新聞聯絡人賴冠群，影像紀錄是法國留學回來的攝影師陳佳伶。從電視台挖角的一名女記者也在今天上線。



侯友宜接受媒體訪問時表示，還在積極尋覓競選團隊人才，但競選總部各項要職不會與新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋共決，而是他一人決定。他今天說，他做什麼事都是自己決定的，成功失敗自己負責任，不去牽拖別人。（編輯：張銘坤）1070525