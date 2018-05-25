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基隆舊安樂分駐所開拆 設迴轉道紓解交通

發稿時間：2018/05/25 17:57

最新更新：2018/05/25 18:53

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基隆市長林右昌25日下午宣布安樂分駐所舊廳舍拆除工程正式啟動，未來將新設迴轉道及停車空間，盼緩解車流並紓解長庚醫院周邊地區停車問題。中央社記者王朝鈺攝　107年5月25日基隆市長林右昌25日下午宣布安樂分駐所舊廳舍拆除工程正式啟動，未來將新設迴轉道及停車空間，盼緩解車流並紓解長庚醫院周邊地區停車問題。中央社記者王朝鈺攝　107年5月25日

（中央社記者王朝鈺基隆市25日電）基隆市府今天開始拆除舊安樂分駐所，未來將新設迴轉道及停車位，可望初步紓解基隆長庚醫院周邊停車問題。

今天下午在地方各級民代見證下，基隆市長林右昌偕同工務處長張元良宣布開始拆除舊安樂分駐所。林右昌受訪表示，工期預計2週，未來也會整修安樂路與周邊人行道，市府會以仿效仁五路天橋作法，以一個晚上的時間拆除安樂路二段天橋，屆時附近就會變得明亮寬敞。

另有民意代表建議將果菜市場連外道路改道，直接銜接麥金路與安樂路二段，對此林右昌回應，對於道路系統規劃市府將尊重專業決定，至於鄰近橘郡社區外候車空間，由於涉及社區土地及果菜市場迴車安全，市府會持續努力改善，待基隆長庚醫院第2停車場300多個停車位完工後，可望一舉解決附近停車問題。

根據工務處簡報，預計6月中前完成舊安樂分駐所及安樂路二段天橋拆除作業，之後將新設2個汽車道、1個機慢車道迴轉道，可有效紓解左轉安樂路二段及迴轉麥金路車流，改善主線道麥金路壅塞現況。（編輯：管中維）1070525

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