網傳吃荔枝變酒駕 高市警澄清

近日網路流傳吃荔枝會有酒精反應，引發民眾疑慮，高雄市政府警察局交通警察大隊大隊長黃耀煌（中）25日表示，吃荔枝不會涉及酒駕問題，民眾可安心食用水果、農產品。中央社記者陳朝福攝 107年5月25日

（中央社記者陳朝福、程啟峰高雄25日電）網路流傳吃荔枝「玉荷包」後會有酒精反應。高雄市警方今天澄清「吃荔枝不涉及酒駕」；高雄市大樹鳳荔園區「玉荷包」今天開市，拍賣價格平穩、交易熱絡。



網路流傳吃完「玉荷包」會有酒精反應影片，引發民眾酒駕疑慮。高雄市代理市長許立明今天特別要求市警局針對傳聞澄清，以免打擊消費者信心，影響市場銷售。另外，市警局也採購10大簍「玉荷包」慰勉基層同仁。



高雄市政府警察局交通警察大隊長黃耀煌下午邀請行政院農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所經營利用系主任楊淑惠，共同召開記者會說明。黃耀煌指出，經實測食用「玉荷包」，漱口後並無酒精值，所以沒有酒駕問題，民眾安心食用。



黃耀煌表示，警方在執行取締酒後駕車勤務進行呼氣值酒測時，會依警政署訂頒取締酒後駕車作業程序規定，確認受測者飲酒結束後15分鐘，並提供礦泉水漱口後，才進行酒精濃度檢測。



楊淑惠也表示，荔枝有特有的揮發性香氣成分，這不是酒精，且愈成熟的荔枝揮發性香氣成分愈高，且喝水或漱口即可消除，不像酒精會被吸收。



依高市警方統計，今年1月至4月告發4687件酒駕違規案件，依取締酒後駕車作業程序辦理，並沒有因食用水果、農產品而遭告發取締酒駕案件。



高雄市大樹鳳荔園區玉荷包今天開市，一早即湧入盤商販運車輛進場收購，交易熱絡。高市府農業局初估今天交易量達1萬5000公斤，拍賣價格平穩；配合產期，現場拍賣預計6月15日休市。



高市農業局批發市場管理科長胡志銘表示，由於天候良好，今年玉荷包開花率達9成以上，大樹玉荷包預估產量1萬9682公噸，回歸民國104年產量水準，為正常年產量。今天玉荷包拍賣交易每公斤新台幣55至67元，價格重回104年水準，不像105年至106年連兩年因受天候影響，量少價揚。



他說，「吃荔枝變酒駕」早有傳聞，並非新聞，加上近來在市府各單位大力澄清宣導下，對市場買氣影響不大，今天開市首日交易也很熱絡。(編輯:孫承武) 1070525