遭網站冒名賣皮革包 萬豐國小籲勿上當

南投縣仁愛鄉萬豐國小學生多年前自製皮革包義賣，獲外界響應支持，不料最近卻出現疑似對岸購物網站冒用學校名義，誆稱取得同意代賣皮革包，學校已向警方報案，呼籲民眾勿受騙。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年5月26日

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣仁愛鄉萬豐國小學生曾自製皮革包義賣，但早已停賣，不料有疑似對岸購物網站冒用學校名義，誆稱取得同意代賣皮革包，學校強調絕無此事，並已報警，呼籲民眾勿受騙。



仁愛鄉萬豐國小多年前教導學童製作皮革包，並在學校網站義賣，籌措學生畢業旅費，當時獲外界響應支持，不料最近卻出現疑似對岸網站利用這則過去的訊息並張貼新聞報導連結，誘騙民眾網購，學校已向警方報案，並呼籲民眾勿受騙。



販售網站打著「山區學童義賣自製皮革包籌畢旅費，千豐國小生圓夢」，皮革包原價新台幣2500元，打折特價1300元，還加送鏤空機械錶及同款真皮錢包，不僅價格異常低廉，正確校名「萬豐國小」也誤植為千豐國小，產地萬豐村「曲冰部落」也變成錯誤的曲賓部落。



仁愛鄉萬豐國小澄清指出，近日出現這樣的網購詐騙，盜用學校幾年前的影音報導，佯稱得到學校校長同意，在網路代售義賣，校方強調絕無此事，呼籲民眾勿受騙上當，並感嘆詐騙猖獗。



萬豐國小校長高天龍今天說，學童自製皮革包義賣為民國100年到105年進行，他接任校長前，萬豐國小就已停止自製皮革包義賣籌款，網站冒用學校名義詐騙，昨天已向南投縣政府警察局仁愛分局報案。



高天龍強調，學校各項勸募經費、教育義賣、公益活動、文創品拍賣，都以學校網站、學校臉書（Facebook）粉絲專頁及校長個人臉書為主，其餘相關行銷手法都非萬豐國小所為，也請民眾若得知相關訊息先洽詢學校，以免受騙。（編輯：施燕飛）1070526