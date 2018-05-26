/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

遭網站冒名賣皮革包 萬豐國小籲勿上當

發稿時間：2018/05/26 11:56

最新更新：2018/05/26 12:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
南投縣仁愛鄉萬豐國小學生多年前自製皮革包義賣，獲外界響應支持，不料最近卻出現疑似對岸購物網站冒用學校名義，誆稱取得同意代賣皮革包，學校已向警方報案，呼籲民眾勿受騙。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年5月26日南投縣仁愛鄉萬豐國小學生多年前自製皮革包義賣，獲外界響應支持，不料最近卻出現疑似對岸購物網站冒用學校名義，誆稱取得同意代賣皮革包，學校已向警方報案，呼籲民眾勿受騙。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年5月26日

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣仁愛鄉萬豐國小學生曾自製皮革包義賣，但早已停賣，不料有疑似對岸購物網站冒用學校名義，誆稱取得同意代賣皮革包，學校強調絕無此事，並已報警，呼籲民眾勿受騙。

仁愛鄉萬豐國小多年前教導學童製作皮革包，並在學校網站義賣，籌措學生畢業旅費，當時獲外界響應支持，不料最近卻出現疑似對岸網站利用這則過去的訊息並張貼新聞報導連結，誘騙民眾網購，學校已向警方報案，並呼籲民眾勿受騙。

販售網站打著「山區學童義賣自製皮革包籌畢旅費，千豐國小生圓夢」，皮革包原價新台幣2500元，打折特價1300元，還加送鏤空機械錶及同款真皮錢包，不僅價格異常低廉，正確校名「萬豐國小」也誤植為千豐國小，產地萬豐村「曲冰部落」也變成錯誤的曲賓部落。

仁愛鄉萬豐國小澄清指出，近日出現這樣的網購詐騙，盜用學校幾年前的影音報導，佯稱得到學校校長同意，在網路代售義賣，校方強調絕無此事，呼籲民眾勿受騙上當，並感嘆詐騙猖獗。

萬豐國小校長高天龍今天說，學童自製皮革包義賣為民國100年到105年進行，他接任校長前，萬豐國小就已停止自製皮革包義賣籌款，網站冒用學校名義詐騙，昨天已向南投縣政府警察局仁愛分局報案。

高天龍強調，學校各項勸募經費、教育義賣、公益活動、文創品拍賣，都以學校網站、學校臉書（Facebook）粉絲專頁及校長個人臉書為主，其餘相關行銷手法都非萬豐國小所為，也請民眾若得知相關訊息先洽詢學校，以免受騙。（編輯：施燕飛）1070526

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP