萬安演習北市部分交管 捷運貓纜正常運行

（中央社記者梁珮綺台北27日電）配合6月4日舉行的萬安演習，台北市政府預定5月31日、6月1日、6月4日上午9時30分至下午3時，在杭州南路演習路段（仁愛路至信義路間）進行交通管制，捷運與貓纜正常運行。



107年軍民聯合防空（萬安41號）演習將在6月4日下午1時30分至2時在台北市等北部地區舉行。台北市交通局表示，配合演習，5月31日、6月1日、6月4日上午9時30分至下午3時在杭州南路演習路段（仁愛路至信義路間）實施交通管制，辦理災害搶救演練。



交通局表示，該路段在5月31日、6月1日、6月4日上午8時至下午3時的路邊汽、機車停車位、裝卸貨停車位及身心障礙者專用停車位皆禁止停放車輛。



此外，6月4日萬安41演習當天，台北市聯營公車將配合軍警憲人員指揮停靠路邊，進行人員疏散避難。



台北捷運公司表示，6月4日萬安41演習期間，台北捷運系統及貓空纜車仍將正常運行，不過，到站旅客暫時無法離開車站，站務人員會引導旅客至大廳層或月台層模擬避難。



同時，捷運高架、平面的販賣店及台北小巨蛋將關閉門窗、熄滅燈火，捷運地下街與地下車站販賣店正常維持營運。兒童新樂園戶外設施則暫停開放，附屬停車場比照捷運轉乘停車場，演習期間只進不出。



北捷表示，若民眾違反演習規定，將可依違反民防法第25條，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1070527