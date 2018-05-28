支持度看好度不同調 林佳龍盧秀燕各自解讀

（中央社記者郝雪卿台中28日電）對於台中市長林佳龍與國民黨台中市長參選人盧秀燕的民調支持度與看好度互有輸贏，林佳龍今天受訪時指出，目前多家民調都呈現他穩定領先，把市政做好，就是最好的民調。



盧秀燕則在臉書（Facebook）回應指出，民調對她來說，是鞭策的力量，因為細部的數據，更能反映出民眾的憂心與信心。她強調，自己挑戰是市政不公開、無作為的現況，不是針對不同黨派或個人，她要的是更好的空氣、經濟，更好的台中。



聯合報針對台中市長選舉最新民調顯示，台中市長林佳龍的支持度32%、盧秀燕為39%，至於林佳龍的看好度則為39%、看好盧秀燕的為25%，受訪者對兩人的支持度及看好度不同調。



林佳龍上午針對這份民調結果受訪時表示，各家民調都值得參考，目前他多呈現穩定領先，他認為把市政做好，就是最好的民調。



市府也發布新聞表示，近期多項民調中，林佳龍的施政滿意度或連任看好度都有不錯的表現，包括未來事件交易所近日公布各縣市長連任機率，林佳龍連任機率高達70%，看好度相當高；新台灣國策智庫公布「六都市長滿意度暨選情」最新民調，在「宜居城市」調查方面，台中市六都第一，六都市長滿意度方面，林佳龍六都第二。



市府還以「台灣指標民調」不久前公布的「台中市施政民意調查」為例指出，40.6%市民看好林佳龍會當選，看好盧秀燕者為20.1%；支持度部分，支持林佳龍者為31.9%、支持盧秀燕者有23.7%，兩人差距仍有一段距離。



台中市長參選人盧秀燕競選發言人張又仁進一步表示，盧秀燕參與選戰，毫無資源，完全不對等，民調卻能領先，可見民心向背，這代表台中市民的不滿，對林佳龍的反撲。（編輯：唐聲揚）1070528