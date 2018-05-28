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外甥納豆是否站台 侯友宜笑稱：他很大牌

發稿時間：2018/05/28 12:55

最新更新：2018/05/28 13:49

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國民黨新北市長參選人侯友宜（中）28日被問到是否請外甥藝人納豆站台，他笑說，還沒想過，而且納豆那麼大牌，他這個舅舅不知道請不請得動。中央社記者林長順攝 107年5月28日國民黨新北市長參選人侯友宜（中）28日被問到是否請外甥藝人納豆站台，他笑說，還沒想過，而且納豆那麼大牌，他這個舅舅不知道請不請得動。中央社記者林長順攝 107年5月28日

（中央社記者林長順新北28日電）中國國民黨新北市長參選人侯友宜今天被問到是否請外甥藝人納豆站台，他笑說，還沒想過，而且納豆那麼大牌，他這個舅舅不知道請不請得動，要再想清楚，不然請不動會很漏氣。

侯友宜上午出席「三重里長聯誼會與侯有約 中、東區里長座談」前，接受媒體訪問時做上述表示。

他在致詞時提到，年底選戰就像面對一場「只有第一志願，沒有第二志願，又不能重考的大考」。他說，老縣長蘇貞昌都在講16年前的事情，但時空已經不同，該做就要做、該改就要改，他對前人打下的基礎還是心存感恩。

侯友宜在座談會中提到，對里長工作經費的審查，必須講求速度跟彈性，只要用在民眾身上，他一定會全力支持，而且市府的權力要下放到各里，他未來會跟審計單位以及市府協調讓例行性的事項更有效率。

侯友宜也強調，過去7年市府把汙水下水道接管率從36%變成83%，未來他會盡全力執行，做到全面接管。對里長所提的公共管線問題，這要靠議會制定辦法後，全市實行，讓公權力能夠積極介入。

對三重地區最重視的停車議題，侯友宜表示，這要透過都市更新一起納入規劃，未來市府將會積極介入，住戶同意達到一定比率，就會強力作為。（編輯：唐聲揚）1070528

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