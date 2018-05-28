林佳龍籲中電中用 獲環保學者肯定

台中市長林佳龍呼籲中央加速推動中電中用，以區域電網為能源政策改革重點，雖然天氣高溫，用電量進入高峰，台中市則連續多日出現藍天白雲好天氣。中央社記者郝雪卿攝 107年5月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市長林佳龍呼籲中央加速推動「中電中用」，以區域電網為能源政策改革重點，台中市政府今天表示，此理念獲環保學者莊秉潔贊同，並建議賦予地方首長更多權限處理能源問題。



林佳龍表示，根據統計，台中PM2.5有14.6%來自已存在30年的台中火力發電廠，雖然市府開了首例，核減中火生煤許可量，確保永無「火力全開」的可能性，但「中電北送」的情形仍然存在。



林佳龍說，中火長期供給北部地區的發電，汙染卻留在地方，對中部居民並不公平，這是發電的環境正義。希望中央加速推動「中電中用」，以區域電網做為能源政策改革的重點，「哪裡發電哪裡用」，是應該要儘速達成的方向。



根據行政院環保署空氣品質測站資訊顯示，台中市過去3週PM2.5（細懸浮微粒）平均值降至每立方米18微克，相較北部許多縣市20微克以上來得良好。



對此，林佳龍在臉書表示不會以此為滿，除持續推動各項空汙防制策略，期盼他這幾年主張的「中電中用」，中央一定要加速達成，搭配大眾運輸系統的完善，讓台中空氣品質進一步改善。



中市府表示，中興大學教授莊秉潔在臉書指出，他不僅贊成林佳龍「中電中用」理念，更建議在台灣不同地區的電價也可以不同，如此一來，將賦予地方首長有更多權限處理能源問題。



近日天氣連續高溫，台灣進入夏季用電高峰期，市府指出，近3週中南部縣市的空氣品質十分良好，據氣象專家彭啟明在臉書的分析，這幾天從南到北，溫度高達攝氏34度至38度，用電量高，但西半部空品卻特佳，反而北部下午臭氧濃度變高，能見度變差。



市府表示，彭啟明認為可藉此讓大家知道，空汙有境外、固定、移動及逸散等不同汙染源，不光只有火力發電廠排汙造成空氣品質不佳，與季節、風向、地形都很有關聯，期待大家從自身做起，為改善空汙一起努力。（編輯：施燕飛）1070528