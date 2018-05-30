傅崐萁獲5星縣長 劉曉玫：慷縣民之慨

遠見雜誌公布2018「縣市長施政滿意度大調查」，花蓮縣長傅崐萁（前中）在任9年，拿到9次5顆星，創下遠見雜誌調查以來的紀錄。中央社記者李先鳳攝 107年5月30日

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）遠見雜誌公布「縣市長施政滿意度大調查」，花蓮縣長傅崐萁拿到9次5顆星成績，民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫指出，這是傅崐萁個人大吹大擂的政績，但5星評鑑背後卻付出代價。



劉曉玫說，根據公開資訊顯示，花蓮縣政府在傅崐萁本屆任期中，由遠見雜誌所得標的標案就有新台幣1143萬元，較傅崐萁前一任內多出700多萬元，漲幅達3倍，位居全台16縣市之冠，總金額甚至還遠勝於台中市及台南市。



對此，花蓮縣政府回應指出，今年與遠見雜誌無任何標案。



劉曉玫表示，花蓮縣擁有好山好水好人情，但因幅員遼闊，公共建設及社會福利都極待加強，可是縣民人數不若直轄市或人口大縣，每年的預算資源非常有限。遺憾的是，傅崐萁不把有限的資源用在刀口上照顧縣民，反而花公帑大把鈔票在自己身上，慷縣民之慨卻只成就自己的5星成績。（編輯：李亨山）1070530



