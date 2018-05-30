屏東科大路 全國最長全透水鋪面道路

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）屏東科技大學前的科大路，路面凹陷不平，造成學生交通安全疑慮，且每雨必淹成河，縣政府耗資新台幣1億8900萬元完成全國最長的全透水鋪面道路，屏東縣長潘孟安今天視察。



潘孟安視察工程時表示，以往科大路及鄰近道路逢雨必淹，甚至有同學拿出大型充氣泳具在淹水的馬路上玩耍；不過，他說，「從現在起，科大路將轉型為當地人最驕傲的一條路」。



屏東科技大學前的科大路，歷經莫拉克颱風時期作為救災及清疏等重型車輛通行要道，長期承受重壓負荷，路面凹陷不平，造成學生騎機車的安全威脅，且每逢下雨，科大路及鄰近道路必淹成河，潘孟安就任後，積極爭取營建署補助改善。



屏東縣政府與屏科大團隊合作，進行路面測試，從變位、承載力、透水等各方面，找出最適合的路面設計，從大同路至信義路中間路段施作全透水道路，而科大路一段、科大北路及學府路路段，因同屬屏科大學生生活圈，一併納入改善，整個工程經費1億8900萬元，分二期施工。



縣府工務處表示，全長6.3公里改善成排水良好、耐重壓的透水舖面道路，已於5月8日完工，成為全國最長、兼顧路面及環境生態的透水路面，縣府已計畫在今年召開國際研討會，發表這一段路的研究與成果。



工務處表示，第2期工程還有鄰近排水改善及渠道拓寬，預計今年12月完工，完工後，可以有效改善內埔鄉中林村、龍泉村及屏科大等地區往年的淹水問題。（編輯：劉政權）1070530