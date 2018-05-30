/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票義大利停電大樂透
>rss

蘭嶼連署爭取醫院 黃健庭：實務面有困難

發稿時間：2018/05/30 19:02

最新更新：2018/05/30 19:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
蘭恩文教基金會執行長瑪拉歐斯今年初發起連署，盼爭取興建「蘭嶼醫院」，目前網路連署及蘭嶼居民、觀光遊客現場聯署總人數已經超過4000人。（瑪拉歐斯提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年5月30日蘭恩文教基金會執行長瑪拉歐斯今年初發起連署，盼爭取興建「蘭嶼醫院」，目前網路連署及蘭嶼居民、觀光遊客現場聯署總人數已經超過4000人。（瑪拉歐斯提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年5月30日

（中央社記者盧太城台東縣30日電）今年2月黑鷹直升機執行蘭嶼病患後送任務失事，蘭嶼鄉民發起連署，爭取設立醫院。台東縣長黃健庭表示，實務面有困難。

2月5日深夜空勤隊黑鷹直升機前往蘭嶼執行病患後送任務，起飛不久後墜海失事，蘭嶼醫療問題再度引起島上居民關切。

2月12日蘭恩文教基金會執行長瑪拉歐斯發起連署爭取興建「蘭嶼醫院」，目前網路連署以及蘭嶼居民、觀光客現場聯署已經超過4000人，包括黑鷹直升機罹難的護理師蔡邑敏父母親和日前到蘭嶼旅遊的加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安（Mario Ste-Marie）均表支持。

台東縣蘭嶼籍縣議員黃天德今天在台東縣議會縣政總質詢時質詢黃健庭，興建蘭嶼醫院有何難度。

黃健庭表示，一個綜合醫院要各種科別，需要數量龐大的醫護人力和專業設備，籌備上有一定難度。此外蘭嶼的人口無法讓醫院永續經營，台東南迴4鄉鎮的人口數都無法這樣支撐一個醫院，何況是蘭嶼。

黃健庭進一步說，蘭嶼現在能做的是強化衛生所緊急照護的功能，並完備後送機制。

瑪拉歐斯則認為，蘭嶼醫療不應以人口數多寡作為藉口，因為蘭嶼經過20年醫療的癱瘓，再加上這次直升機醫療意外，蘭嶼醫院確實有興建的必要及迫切性；而蘭嶼醫院可以與署立醫院及馬偕醫院建立聯合關係，克服預算人力設備困境。

瑪拉歐斯還指出，為因應核能汙染風險，經濟部台電及衛生福利部必須合作催生蘭嶼醫院，「這個醫院要服務的除了是5000名蘭嶼居民，還服務每年30萬的觀光人口。」

瑪拉歐斯表示，黃健庭對設置蘭嶼醫院回應消極，蘭嶼鄉民不認同，期望縣長能更深入思考蘭嶼島的醫療苦難，幫蘭嶼鄉民向中央爭取興建醫院計畫。

黃天德則表示，不論幾年後，都希望有機會能設置醫院。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070530

離島蘭嶼醫療資源缺乏，蘭恩文教基金會今年初發起「支持興建蘭嶼醫院」連署活動，盼爭取在當地興建醫院，目前已獲逾4000人透過網路或現場簽名連署支持。（瑪拉歐斯提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年5月30日離島蘭嶼醫療資源缺乏，蘭恩文教基金會今年初發起「支持興建蘭嶼醫院」連署活動，盼爭取在當地興建醫院，目前已獲逾4000人透過網路或現場簽名連署支持。（瑪拉歐斯提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年5月30日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP