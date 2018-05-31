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還原牡丹社事件 獅子鄉公所探勘日侵北路路線

發稿時間：2018/05/31 17:10

最新更新：2018/05/31 17:28

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紀念牡丹社事件144週年，屏東縣獅子鄉公所31日召開記者會，公布初步探勘當年日軍進軍射不力群部落的北路路線，盼以實際行動還原歷史真相。中央社記者郭芷瑄攝　107年5月31日紀念牡丹社事件144週年，屏東縣獅子鄉公所31日召開記者會，公布初步探勘當年日軍進軍射不力群部落的北路路線，盼以實際行動還原歷史真相。中央社記者郭芷瑄攝　107年5月31日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）紀念牡丹社事件144週年，屏東縣獅子鄉公所今天召開記者會，公布初步探勘當時日軍進軍射不力群部落的北路路線，代理鄉長伍慶隆表示，希望用實際行動，還原歷史真相。

1874年日本藉宮古島漂民被殺害事件出兵台灣，並於6月初攻打牡丹社、高士佛社以及女乃社，這個台灣史上規模最大的涉外事件，史稱「牡丹社事件」。

伍慶隆表示，國內外對於牡丹社事件研究的重點，大多集中在中路和右翼，討論最多的也是牡丹社與高士佛社，至於日軍進兵現今獅子鄉的射不力社群領域直攻女乃社，卻少有人提及，更不要說是實際的探勘或深入的探討。

為呼應「文化部再造歷史現場計畫」於屏東縣選擇的牡丹社事件，獅子鄉公所去年8月由丹路村（牡丹路社及女乃社）後裔青年及耆老組成「Sapediq 牡丹路古道隊」，訪問部落耆老調查路線，前後總計10次分段探勘這條「牡丹社事件日軍北路進兵路徑」並調查舊社位置。

探勘隊終於在去年底，大致走通了這條日軍北路進兵侵略女乃社、牡丹社群排灣族人，並埋下原住民族歷史血淚的古道。

伍慶隆說，為了找到更多證據與記錄，追尋探索並還原當時的射不力社群及大龜文社群的處境，更希望讓早被荒煙蔓草掩覆的舊社重新整理，補足南排灣族歷史最後一塊缺口，將在6月2至3日，日軍當年進軍的日子，進行第一次研究探勘，用親臨歷史現場的實際行動，還原歷史脈絡真相，來紀念牡丹社事件144週年。

鄉公所指出，工作團隊將利用2天時間全程走過一遍來定位路線，大約會從丹路出發，翻過女乃山前往牡丹水庫，全長約18至22公里；並計畫在未來的一年之內，達成整條古道的路徑記錄、戰場比對以及舊社遺址等調查工作。（編輯：李錫璋）1070531

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