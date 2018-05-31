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三峽溪東刺鼻惡臭 疑是露天燃燒廢棄物

發稿時間：2018/05/31 19:37

最新更新：2018/05/31 20:39

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新北市環保局31日表示，28日晚間獲報在三峽區介壽路有人露天燃燒廢棄物，稽查員會同警方破獲洪姓業者的資源回收場正燃燒大量垃圾廢棄物，導致現場嚴重空氣污染，警方要求業者妥善處理後，隨即將人帶回法辦。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年5月31日新北市環保局31日表示，28日晚間獲報在三峽區介壽路有人露天燃燒廢棄物，稽查員會同警方破獲洪姓業者的資源回收場正燃燒大量垃圾廢棄物，導致現場嚴重空氣污染，警方要求業者妥善處理後，隨即將人帶回法辦。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年5月31日

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市三峽區溪東地區居民長期飽受惡臭刺鼻之苦，市議員廖本煙透過山區空拍查獲汙染源是焚燒事業廢棄物。市府環保局今天解釋，環境汙染稍縱即逝，已將資源回收場負責人移送。

新北市議員廖本煙今天在議會舉行記者會，呼籲市府環保局別再放任不肖業者繼續汙染環境。他說，今年2月接獲三峽溪東地區居民陳情，不時聞到刺鼻惡臭，多次陳情未獲解決。

廖本煙說，追蹤味道並多次前往三峽山區空拍汙染源，赫然發現山區遭不肖業者長期傾倒事業廢棄物並大量集中焚燒，濃煙嚴重空汙。他質疑環保局沒有積極查察掌握，任由不肖業者長期焚燒事業廢棄物。

環保局環保稽查科長許銘志今晚表示，稽查資訊須靠全民提供。28日晚間接獲通報，三峽區介壽路有露天燃燒廢棄物，稽查員會同警方破獲洪姓業者的資源回收場正燃燒大量垃圾廢棄物，導致現場嚴重空氣汙染。

稽查員要求洪姓業者撲滅火源、並清除燃燒灰燼及廢棄物，警方帶回洪姓業者製作筆錄移送。

許銘志解釋，露天燃燒案屬稍縱即逝的典型空氣汙染案例，汙染氣團可能會隨當下風速、風向快速改變，稽查員必須迅速掌握犯行。環保案常因陳情的資訊較片段，或稽查員抵達現場時汙染蹤跡已消逝，錯過查獲的機會。（編輯：李錫璋）1070531

新北市三峽區一名洪姓資源回收業者28日晚間露天燃燒廢棄物遭民眾通報，警方與稽查員到場查獲，熊熊火勢與陣陣白煙無從抵賴，隨即將洪姓業者帶回法辦。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年5月31日新北市三峽區一名洪姓資源回收業者28日晚間露天燃燒廢棄物遭民眾通報，警方與稽查員到場查獲，熊熊火勢與陣陣白煙無從抵賴，隨即將洪姓業者帶回法辦。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年5月31日
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