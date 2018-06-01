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雲林榮家老人協會攜手 康樂小吃店揭牌

發稿時間：2018/06/01 12:10

最新更新：2018/06/01 12:57

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影片來源：中央社

（中央社記者葉子綱雲林縣1日電）雲林縣積極建置長照2.0服務據點，結合雲林榮譽國民之家與雲林縣老人保護協會，今天為斗六社區複合型服務中心—康樂小吃店揭牌，縣長李進勇感謝民間合作持續完善老人照顧。

雲林縣又增添一處社區關懷據點，這次地點是在雲林榮譽國民之家，上午由李進勇、雲林榮譽國民之家、雲林縣老人保護協會共同揭牌，許多社區長者齊聚，喜迎新據點成立。

李進勇以令人感動與興奮的口吻表示，雲林榮家開放資源與社區結合，成立社區複合型服務中心（B級），榮家不只服務榮民，進一步敞開資源服務社區民眾。

李進勇說，政府全力推動長照2.0計畫，在雲林榮家成立社區複合型服務中心—康樂小吃店，照顧社區長者，感謝民間合作持續提供更完善的老人照顧。

雲林榮譽國民之家主任黃昆宗表示，榮家在雲林就是雲林縣民一份子，榮家與社區共享資源，第一次開放是安親家園，安置10多名失依孩子，這次是第二次開放，成立老人關懷據點，將持續融入社區參與服務。

雲林縣政府社會處長徐忠徹表示，鼓勵各鄉鎮市公所輔導老人會成立社區關懷照顧據點，開辦長青食堂、長青學苑等服務，預防失能，讓長者能健康樂活，減緩長照服務負擔，營造高齡友善環境，落實「社福有感，安居樂業」的生活實境。

社會處老人福利科代理科長賴永明指出，雲林縣以6個警察分局區為劃分區域，至今成立社區整合型服務中心（A級）19處、社區複合型服務中心（B級）42處、巷弄長照站（C級）37處，個案管理與長期照顧落實到社區服務，逐步推進實現「找得到、看得到、用得到」的長照2.0目標。(編輯:孫承武)1070601

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