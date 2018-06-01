保障新豐湖口治安 竹縣新湖警分局成立揭牌

（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）新竹縣竹北地區近年發展快速，人口、車輛數成長，新竹縣政府警察局於湖口鄉成立新湖分局，將專責新豐鄉、湖口鄉地區的交通與治安維護任務，今天成立揭牌、正式運作。



新竹縣竹北警分局過去管轄竹北市、新豐鄉、湖口鄉地區的交通與治安，但由於3個地區近年發展快速，為滿足地方治安、交通、預防犯罪等警政需求，各界協力爭取成立新湖分局，硬體建築於4年前竣工，一度因「警力不足」因素，遲至今天才正式成立。



新竹縣政府警察局原本下轄4個分局，第5個分局「新湖分局」今天舉行成立揭牌暨新任分局長布達典禮，新竹縣長邱鏡淳布達由原橫山分局長高德昌接任第一任新湖警分局長。



竹縣警局長張榮興表示，竹北分局所轄人口數已超過31萬人，警力配置超過300名，是六都以外的「最大分局」，新湖分局成立後，將加強治安維護，降低毒品、詐欺、民安案件，以及湖口工業區、明新科技大學等地方的交通維護。



新湖分局長高德昌指出，新湖分局設有5組、1隊、1中心，下設6個派出所，目前共計152人，包括分局長、副分局長在內的制服警力有130人、便衣刑事警力16人、行政人員2人、工友及駕駛4人。



高德昌表示，上任後會做好交通、治安、為民服務工作，讓民眾有感，努力讓刑事案件降低、破案率增加，對於毒品案也會向上溯源，積極追查，並監督交通順暢。



新竹縣警局發布新聞稿指出，今天新湖警分局揭牌運作，同時獲得熱心民眾捐贈警車一輛，感謝民眾透過實際行動給予警察打擊犯罪的鼓勵與支持，讓警察能有優良的基本裝備，投入維護社會治安工作。（編輯：梁君棣）1070601