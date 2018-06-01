中市民政局長交接 游湧志接任

（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市政府今天舉行民政局長交接儀式，卸任局長周永鴻因獲民進黨提名參選台中市議員而請辭，由市長辦公室主任游湧志接任，兩人都是跟隨市長林佳龍多年的核心幕僚。



今天的交接布達儀式在市府舉行，由台中市副市長張光瑤主持，在張光瑤見證下，周永鴻將印信交給游湧志，張光瑤除肯定周永鴻為市民的付出外，並期許游湧志承先啟後，持續推動民政工作，為市民謀福利。



市府表示，游湧志原任市府顧問並兼任市長辦公室主任，為世新大學社會發展研究所碩士，大學則就讀輔仁大學宗教系，曾任教於開平高中，於林佳龍擔任立法委員期間，曾擔任服務處主任。



游湧志表示，一個人從出生、成年、結婚、告別等生命中各種重要的時刻，都和民政業務息息相關，他將持續照顧好市民生活大小事，提供優質的民政服務。對於在周永鴻任內積極推動的新住民服務以及對移工的照顧等工作，他將延續政策，讓台中成為多元友善的國際城市。



游湧志指出，民政業務中，多元宗教的推動是重要的一環，他曾就讀輔仁大學宗教系，重視宗教的多元化，尤其中部地區是極為重要的媽祖信仰圈，其中的文化底蘊，即是民間兼容並蓄的展現，他上任後將積極推動多元宗教文化發展，豐沛台中文化城。



將全力投入市議員選舉的周永鴻，畢業於台大政治學研究所，曾任國會辦公室主任、民進黨中央黨部青年部主任、民進黨台中市黨部執行長；曾於中科航太公司服務，擅長利用數位科技建構管理機制，任內以創新科學方法提升為民服務的效率，建置「安心樂」役政數位系統、新住民在台生活簡訊懶人包等。（編輯：施燕飛）1070601