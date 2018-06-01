/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

竹市慶開竹300年 號召千人熱鬧大遊行

發稿時間：2018/06/01 17:32

最新更新：2018/06/01 17:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）新竹市政府將於7月舉辦慶祝開竹300年系列活動，6月9日先邀各社區民眾、學校師生約5000人展開「新竹300城市大遊行」，以熱鬧踩街方式為開竹300系列活動熱鬧暖身。

新竹市政府今天舉辦記者會，宣布將於6月9日舉辦「新竹300城市大遊行」，邀各社區、學校、在地老店與古廟參與，號召民眾一起同樂，歡慶城市百年一次的難得盛會。

市長林智堅表示，多數孩子不見得了解城市的歷史與發展，希望透過新竹300系列活動，讓民眾更認識每天生活的城市，也共同描繪、想像城市未來的300年。

林智堅指出，「新竹300博覽會」將於7月21至29日在新竹市文創館展開，1500坪的空間中規劃六大展區，讓民眾認識新竹300年來的歷史文化；而6月9日先登場的城市遊行活動，將為新竹300博覽會暖身。

林智堅說，目前已有50多組、近2000人報名參與，其中還有師生製作大型道具，將以色彩絢麗繽紛的造型裝扮熱鬧踩街，當天預計湧入5000人參與，要打造全市動起來的城市嘉年華。

另外，他說，這次遊行邀集竹市在地廟宇、美食老店共襄盛舉，包括城隍廟芋頭球、西大發城隍包、淵明餅舖、阿忠冰店、新復珍、漁香甜不辣、814大同冰店、新竹牧場、美乃斯食品行等，將在遊行活動當天「奉茶」，與民眾同樂。（編輯：梁君棣）1070601

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP