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墾丁改變的開始 南灣沙灘陽傘2日全變藍

發稿時間：2018/06/01 18:50

最新更新：2018/06/01 20:24

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墾丁南灣沙灘雜亂的陽傘景觀，2日開始將全面更換成藍色，統一視覺，持續改善南灣的遊憩品質。中央社記者郭芷瑄攝　107年6月1日墾丁南灣沙灘雜亂的陽傘景觀，2日開始將全面更換成藍色，統一視覺，持續改善南灣的遊憩品質。中央社記者郭芷瑄攝　107年6月1日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）墾丁觀光雪崩，且去年以來負評不斷，業者和居民都想挽回形象和商機，在南灣業者贊助下，墾丁南灣沙灘陽傘明天開始將全換成藍色，統一視覺，不再是五花八門的雜亂。

屏東縣政府觀傳處與墾丁國家公園管理處去年底開始，與南灣沙灘陽傘業者協商多次，終於取得90多名陽傘業者多數同意，成功讓陽傘統一顏色。墾管處遊憩課長蔡豊富表示，真的不容易，多年前，墾管處就曾經想要統一視覺，但多數陽傘業者不同意。

南灣海域沙灘超過600公尺，是墾丁最大、遊客量最多的沙灘，也是墾管處唯一經營的海水浴場，但因遊客量大，也讓南灣產生許多令人詬病的缺點，包含業者陽傘雜亂、拖曳車亂停、環境不夠乾淨等。

蔡豊富表示，面對遊客對遊憩品質提升的要求，南灣改變勢在必行，先從陽傘顏色統一開始，目前也已有業者自行分組進行環境整理、規範拖曳車停置等，且所有業者同意明天起，每天營運結束後所有插立的陽傘拔除，回復沙灘景觀完整性。

南灣的陽傘統一為藍色，由陽傘業者投票決定，第一批700多支由墾管處委外經營南灣海水浴場的廠商及停車場業者贊助，未來若壞了，陽傘業者自行替換。

墾管處表示，目前的改變只是起點，墾管處也開始進行業者儲放區、營運分區及其他配套經營措施規劃，在所有南灣海域遊憩業者都有意願改善的共同目標下，期待持續改善南灣的遊憩品質，提供更乾淨、美麗的南灣給遊客。

墾丁小灣、船帆石都已將陽傘顏色統一為米白色，南灣2日起將全換成藍色，改善沙灘景觀。圖為小灣沙灘。中央社記者郭芷瑄攝　107年6月1日墾丁小灣、船帆石都已將陽傘顏色統一為米白色，南灣2日起將全換成藍色，改善沙灘景觀。圖為小灣沙灘。中央社記者郭芷瑄攝　107年6月1日

除南灣外，小灣由墾丁凱撒飯店認養，陽傘多年前就統一為米白色，而船帆石上個月也由在地觀光業者向政府爭取經費，陽傘顏色統一為米白色。

墾丁還傳出好消息，號稱文創設計旅店品牌的承億文旅看好墾丁，正式接手墾丁大街入口原來「冒煙的喬雅客旅店」，定名為「承億文旅-墾丁雅客小半島」，並預計暑假前開幕。（編輯：陳政偉/李亨山）1070601

屏東縣政府觀傳處、墾丁國家公園管理處與南灣沙灘陽傘業者協商多次，取得90多名陽傘業者多數同意，讓陽傘統一顏色，2日起將全面換成藍色，統一視覺。圖為五花八門的陽傘景觀。中央社記者郭芷瑄攝　107年6月1日屏東縣政府觀傳處、墾丁國家公園管理處與南灣沙灘陽傘業者協商多次，取得90多名陽傘業者多數同意，讓陽傘統一顏色，2日起將全面換成藍色，統一視覺。圖為五花八門的陽傘景觀。中央社記者郭芷瑄攝　107年6月1日
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