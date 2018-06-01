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全國科展在台中 感受科學工業奧秘

發稿時間：2018/06/01 19:19

最新更新：2018/06/01 19:19

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市政府將於7月23日到29日在中興大學舉辦第58屆全國科展，教育局今天在記者會中指出，將展示IDF戰機的發動機，歡迎大家參加，感受科學工業奧秘。

全國科展將於7月23日至29日在國立中興大學舉行，教育局表示，活動涵蓋科學展覽會、教育博覽會、科學主題館、科學之旅、與大師有約及科展之夜，匯集全國頂尖作品，其中更將展示最受矚目的漢翔航空現役IDF戰機的TFE-1042發動機。

台中市教育局長彭富源表示，台中承辦全國科展，自3月科普列車、4月科學園遊會等一系列科普推廣活動，接續將於7月舉辦連續7天的全國科展盛會。

彭富源指出，這屆全國科展最受矚目的展出亮點，就是漢翔航空工業公司所提供的TFE-1042發動機，此發動機是IDF戰機的動力來源，科展主要視覺意象即是以此為發想與延伸，將讓民眾感受科技的魅力。

教育局表示，「科學主題館」包含國立中興大學物理系的「物理未來館」、國立清華大學的「飛鼠部落科學館」等6大主題；此外，「科學之旅」規劃農業花博、漆器木藝、考古科技、美藝生活、知性人文及綠運科博等6大主題、8條路線，以此帶動城市行銷及宣傳。（編輯：施燕飛）1070601

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