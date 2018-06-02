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師生下田種稻 食農教育共享盤中飧

發稿時間：2018/06/02 14:17

最新更新：2018/06/02 14:25

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高雄美濃區福安國小食農教育，讓師生下田體驗農務，從插秧、灌溉、除草到收割，共享營養午餐米飯。（福安國小提供）中央社記者王淑芬傳真 107年6月2日高雄美濃區福安國小食農教育，讓師生下田體驗農務，從插秧、灌溉、除草到收割，共享營養午餐米飯。（福安國小提供）中央社記者王淑芬傳真 107年6月2日

（中央社記者王淑芬高雄2日電）「鋤禾日當午，汗滴禾下土」，對體驗食農教育的高雄美濃區福安國小師生，是再熟悉不過。從插秧、收割、打榖到成為上桌的白飯，小朋友從中體會農夫辛苦，也了解食安的重要。

頂著烈豔，小朋友挽著剛從田間收割一把把金黃的稻穗，排隊等著脫榖，享受種稻豐收的喜悅；從插秧到收割，需要足足4個月，其間要除草、拾田螺、灌溉，田間農務一樣都不能少。

金黃稻穗纍纍的稻田是福安國小全校師生每年必修的食農教育課程，年復一年，每個福安國小的小朋友親身體驗，不僅了解食安的重要，更能深切體會農夫辛苦。

元月學期末結業式前是全校師生農序下田的日子，校長與老師那天一早領著小朋友捲起衣袖、褲管踩進泥濘的水田，大夥在老師的指導下學到以「食指第一節」的深度插秧，不畏寒霜踩著泥濘下田，當起一日農夫。

六年級的古鎧瑜說，「大冷天下田插秧、冰冷的水田令人直打哆嗦」。楊斐鈺也認為彎腰除草不輕鬆，唯恐錯拔秧苗，令她更頭痛的農務是撿田螺。

細嫩的秧苗是田螺、福壽螺的美食，小朋友偶爾要下田撿拾、除蟲，烈豔下彎腰拾螺，小朋友大呼吃不消。五年級的鍾岑昕最怕赤腳踩在水田，不時被細石割傷刺痛的感覺，小朋友你一言我一語分享種稻農趣，正是福安國小食農教育的體現。

zoom in 高雄美濃區福安國小食農教育，讓師生下田體驗農務，小朋友將一把把稻穗送進打榖機，經過打榖、脫榖的過程，才能將稻穗莖榖脫離，送輾米廠去殼。（福安國小提供）中央社記者王淑芬傳真 107年6月2日高雄美濃區福安國小食農教育，讓師生下田體驗農務，小朋友將一把把稻穗送進打榖機，經過打榖、脫榖的過程，才能將稻穗莖榖脫離，送輾米廠去殼。（福安國小提供）中央社記者王淑芬傳真 107年6月2日

纍纍的稻穗在收割、打榖、曝曬後成為一碗碗營養午餐的白飯，小朋友學到田間農務，也體會到什麼是「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的意義。

美濃區福安國小約有4分農地，有著沃土、豐沛的灌溉水源，師生用自然農法自力耕作種稻、傳承近10年，成了學校的特色，也是小朋友對土地共同的記憶。

福安國小校長莊宗霖今天告訴中央社記者，4分地每年有近4000公斤的稻米收成，足夠供應全校百餘名師生一整年的營養午餐。

土地約4個月的休耕期後，莊宗霖說，大約在9月時改種白玉蘿蔔，採收的蘿蔔自然成為季末的午餐佳餚；水稻、蘿蔔輪種，不僅有收成，還是最佳的綠肥。學生做中學是福安國小食農教育最重要的一環。

其實美濃區的龍肚、美濃國小也都有農食教育課程，種稻、種菜都是必修的課程。美濃國小校長楊瑞霞說學校租用一分地，師生下田種稻，傳承美濃區優良水稻的耕作技能，體現世世代代與大自然和諧共存的里山精神。

美濃國小每年約400公斤的稻米產量，義賣做為學生畢業旅行基金，楊瑞霞說，農務讓小朋友了解耕耘收穫的道理。（編輯：陳政偉/孫承武）1070602

高雄美濃區福安國小食農教育，讓師生下田體驗農務，小朋友完成一期稻作後，於5月底下田收割，將一把把稻穗送進打榖機，享受豐收的喜悅。（福安國小提供）中央社記者王淑芬傳真 107年6月2日高雄美濃區福安國小食農教育，讓師生下田體驗農務，小朋友完成一期稻作後，於5月底下田收割，將一把把稻穗送進打榖機，享受豐收的喜悅。（福安國小提供）中央社記者王淑芬傳真 107年6月2日
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