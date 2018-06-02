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淡蘭國家級綠道啟動 山徑認識人文意涵

發稿時間：2018/06/02 14:29

最新更新：2018/06/02 15:51

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千里步道協會執行長周聖心表示，淡蘭百年山徑獲行政院核定成為「國家級綠道」優先示範計畫，2日啟動後將逐步克服難題，盼往後規劃、整建、維護能符合國家級綠道推動理念，獲得永續且整體性的保存及發展。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年6月2日千里步道協會執行長周聖心表示，淡蘭百年山徑獲行政院核定成為「國家級綠道」優先示範計畫，2日啟動後將逐步克服難題，盼往後規劃、整建、維護能符合國家級綠道推動理念，獲得永續且整體性的保存及發展。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年6月2日

（中央社記者黃旭昇新北2日電）見證北台灣重要文化與自然地景的淡蘭百年山徑，今天升級為長距離健行步道「淡蘭國家級綠道」。響應國際趨勢，新北市府今年底以前，將推出淡蘭古道北路長距離步道休閒體驗。

台灣千里步道協會響應國際間以「Trail Day」鼓勵人們透過登山健行活動認識步道的理念，發起倡議將每年6月第一個星期六訂為「台灣步道日」，今年是第五屆台灣步道日。

淡蘭百年山徑大會師今年移師新北市雙溪渡船頭，中央部會與千里步道運動發起人小野、顧問劉克襄等人，以拼圖呈現淡蘭國家級綠道路網全圖，啟動拼繪「淡蘭國家級綠道」的願景。

台北市長柯文哲、新北市長朱立倫、基隆市副市長林永發、宜蘭縣副縣長黃適超，在地圖上標示出重要歷史節點，希望結合民間與中央力量，透過「跨縣市平台運作協定」，一起打造全國綠道網路。

朱立倫致詞表示，淡蘭古道包括官道、民道、茶道。雙溪是昔日往返淡蘭古道的重要中繼站與交易集散地；長距離步道旅遊已是國際休閒觀光趨勢，在各地興建纜車、天空步道之際，市府自西元2013年起整理維護淡蘭山徑系統。

柯文哲致詞表示，小野是他在大學一年級的老師，政府力量有限，民間力量無窮。淡蘭古道起點在台北市萬華直到山區，穿梭巷道詮釋古道也要結合故事。老房子有故事就會令人感受不一樣，淡蘭古道在詮釋文化與軟硬體結合需要時間。

新北市府觀旅局新聞稿表示，以雙溪為示範性旅遊服務據點，市府已近完成步道系統北、中、南路網定線，預定今年底北路系統將全線修築完成。

新北市府整理渡船頭、東和老戲院、雙溪公園等景觀、導覽指標牌，培養地方導覽人力，由社區參提供旅遊餐食和休憩服務，活絡地方產業。

千里步道協會執行長周聖心表示，民間結合地方政府合力推動4年的淡蘭百年山徑，已獲行政院核定將成為「國家級綠道」的優先示範計畫。

她說，2017年獲得27支淡蘭義工隊參與，協力守護淡蘭百年山徑。今天啟動後，將逐步克服難題，期望往後規劃、整建、維護，符合國家級綠道的推動理念，獲得永續且整體性的保存及發展。

協會新聞稿表示，根據文獻與實地調查對照，淡蘭百年山徑的北路、中路、南路三條路線，從台北市出發經新北市到基隆、宜蘭，路線總長約200多公里，不同路線各有風貌與文化意涵，是台灣罕見能全程以步行認識土地的長距離健行路網。

新北市綠色生活協會、註腳雙溪工作室今天也帶領民眾走訪頂雙溪（雙溪舊地名）的暗巷、三忠廟、連舉人厝、北白川宮御跡遺所、雙溪周家古厝、馬偕教堂等重要歷史場景，讓民眾更加認識風土記憶。（編輯：梁君棣）1070602

見證北台灣重要文化與自然地景的淡蘭百年山徑2日正式升級為長距離健行步道「淡蘭國家級綠道」，並在新北市雙溪區舉行啟動儀式。新北市府表示，將在今年底前推出淡蘭古道北路長距離步道休閒體驗。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年6月2日見證北台灣重要文化與自然地景的淡蘭百年山徑2日正式升級為長距離健行步道「淡蘭國家級綠道」，並在新北市雙溪區舉行啟動儀式。新北市府表示，將在今年底前推出淡蘭古道北路長距離步道休閒體驗。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年6月2日
淡蘭國家級綠道啟動記者會2日在新北雙溪舉行，因淡蘭步道跨越雙北及基隆等多個縣市，台北市長柯文哲（後右3）、新北市長朱立倫（後右2）皆出席，並與千里步道運動顧問劉克襄（後左2）等人攜手完成啟動儀式。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年6月2日淡蘭國家級綠道啟動記者會2日在新北雙溪舉行，因淡蘭步道跨越雙北及基隆等多個縣市，台北市長柯文哲（後右3）、新北市長朱立倫（後右2）皆出席，並與千里步道運動顧問劉克襄（後左2）等人攜手完成啟動儀式。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年6月2日
淡蘭百年山徑2日正式升級為長距離健行步道「淡蘭國家級綠道」，新北市長朱立倫（前左）、台北市長柯文哲（前右）並一同體驗綠道風情。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　107年6月2日淡蘭百年山徑2日正式升級為長距離健行步道「淡蘭國家級綠道」，新北市長朱立倫（前左）、台北市長柯文哲（前右）並一同體驗綠道風情。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　107年6月2日
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