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昇恆昌捐千顆足球 促運動扎根

發稿時間：2018/06/02 17:50

最新更新：2018/06/02 18:06

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桃園市長鄭文燦（前中）2日出席「107年桃園市運動會–市長盃5人制足球錦標賽暨昇恆昌公益捐贈足球儀式」，代表接受昇恆昌總經理江建廷（前右）捐贈逾千顆足球並頒發感謝狀，盼推動足球運動在台扎根。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　107年6月2日桃園市長鄭文燦（前中）2日出席「107年桃園市運動會–市長盃5人制足球錦標賽暨昇恆昌公益捐贈足球儀式」，代表接受昇恆昌總經理江建廷（前右）捐贈逾千顆足球並頒發感謝狀，盼推動足球運動在台扎根。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　107年6月2日

（中央社記者邱俊欽桃園2日電）桃園市長鄭文燦今天出席昇恆昌公益捐贈足球儀式中表示，足球是充滿魅力的世界性體育活動，希望在世足賽開賽前之際，鼓勵足球運動在桃園扎根，期盼給孩子更大的空間。

107年桃園市運動會市長盃五人制足球錦標賽今天在桃園市中壢區龍興國中舉行，今年共計有社會組、高中組、國中組、國小等72隊參賽，活動並舉行昇恆昌公益捐贈足球儀式。昇恆昌公司總經理江建廷並代表企業捐贈上千顆足球給桃園市府，支持舉辦各項足球比賽等交流活動。

鄭文燦表示，足球講究體力、耐力、技巧、以及團隊合作精神，對於健全孩子的身心發展有很大的幫助，而目前青少年足球運動風盛行，在桃園已蔚為一股重要的風氣，相信「踢足球的孩子一定不會變壞」。

鄭文燦說，足球是充滿魅力的世界性體育活動，也希望世界盃足球賽開打前之際，提振國內的足球風氣，並鼓勵足球運動在桃園扎根，期盼給孩子更大的空間。

江建廷也表示，昇恆昌長期致力於各項社會公益與體育推廣，也希望藉此讓更多學子從小參與體育活動，健全身心發展。（編輯：梁君棣）1070602

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