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林昶佐現身雲林 分享從政心路歷程

發稿時間：2018/06/03 20:16

最新更新：2018/06/03 20:26

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時代力量立委林昶佐（右4）3日到雲林西螺道之驛與當地鄉親面對面，分享從搖滾樂手到參政進入立法院，以及去年成為人父的心路歷程。（時代力量雲林黨部提供）中央社記者黃國芳傳真　107年6月3日時代力量立委林昶佐（右4）3日到雲林西螺道之驛與當地鄉親面對面，分享從搖滾樂手到參政進入立法院，以及去年成為人父的心路歷程。（時代力量雲林黨部提供）中央社記者黃國芳傳真　107年6月3日

（中央社記者黃國芳雲林縣3日電）時代力量雲林黨部今天邀請時力立委林昶佐至雲林西螺道之驛與鄉親面對面，分享從搖滾樂手到參政進入立法院，以及去年才成為人父的心路歷程。

時代力量雲林黨部發布新聞，現場也邀請到太日樂集表演打擊音樂，隨後團長張呈遠也分享在雲林6年來經營樂團的甘苦談；另外，現場由時代力量推出的雲林縣議員參選人廖郁賢、鍾政翰主持。

開場表演由太日樂集開啟，表演曲子是根據雲林在地的媽祖信仰元素融入音樂中，充滿對雲林這塊土地感恩的心，並以熱情、活力的節奏，呈現青年愛鄉的態度。

隨後，林昶佐與鄉親分享自己從閃靈樂團到參政之路，甚至去年成為人父的心路歷程，他說，不管做什麼或在什麼位置，均常思考什麼東西是能將台灣宣傳出去，怎樣才對台灣會更好。

廖郁賢表示，在外求學加上工作，離開雲林7年，一直很想念家鄉，外地有很多雲林的青年遊子都想回到故鄉打拚，若與鍾政翰都能進入縣議會，相信可以給想回雲林的遊子信心。（編輯：李亨山）1070603

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