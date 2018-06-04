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桃捷招募140名新血 月薪70K不是夢

發稿時間：2018/06/04 15:51

最新更新：2018/06/04 16:12

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桃園捷運公司5日起將釋出140個職缺，工作內容囊括運務、維修、管理等5大類，其中「副管理師」職務薪資更上看7萬元。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年6月4日桃園捷運公司5日起將釋出140個職缺，工作內容囊括運務、維修、管理等5大類，其中「副管理師」職務薪資更上看7萬元。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年6月4日

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園捷運公司為因應日趨繁忙的營運需求，明天起將釋出140個職缺，工作內容囊括運務、維修、管理等5大類，月薪更上看新台幣7萬元，有志於軌道運輸工作的民眾不妨把握難得的機會。

桃園大眾捷運股份有限公司今天發布新聞稿表示，為因應桃園捷運路線營運規模日漸擴大需求，桃捷將展開107年度第2次新人招募作業，開出140個職缺，明天上午9時正式展開線上報名作業，報名時間至20日下午5時截止。

桃捷公司表示，這次的招募分為運務、維修、管理、原住民、身心障礙共5大類別，其中「副管理師」職務薪資更上看7萬元，其他職務薪資約3萬元至5萬元不等，報名採先初審篩選，符合資格後才能參加後續測驗。

桃捷公司人員指出，人才招募考試分為筆試及口試兩階段，筆試時間定於30日，考量到來自全台各地應試人員的交通因素，考試時間特別調整至下午舉行。至於口試日期則於7月11日辦理，各類組更加入口試前的「職涯發展測驗」，供口試委員參考。

桃捷公司表示，相關的報名資訊民眾可至官網瀏覽簡章公告，錄取後的工作地點，將依業務推動需求，分發於桃園市、新北市、台北市等機場捷運沿線各單位。（編輯：張銘坤）1070604

桃園捷運公司5日起將釋出140個職缺，分為運務、維修、管理、原住民、身心障礙共5大類別，其中「副管理師」職務薪資更上看新台幣7萬元，其他職務薪資約3萬元至5萬元不等。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年6月4日桃園捷運公司5日起將釋出140個職缺，分為運務、維修、管理、原住民、身心障礙共5大類別，其中「副管理師」職務薪資更上看新台幣7萬元，其他職務薪資約3萬元至5萬元不等。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年6月4日
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