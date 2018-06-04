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台中人口躍升第二大城 議員席次增2席

發稿時間：2018/06/04 16:46

最新更新：2018/06/04 17:30

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台中市人口持續增加，台中市選舉委員會4日指出，台中市第3屆議員席次將增加2席，分別是第11選舉區（東區、南區）及第17選舉區（山地原住民選區）各增1席。圖為台中市議會大樓外觀。中央社記者郝雪卿攝　107年6月4日台中市人口持續增加，台中市選舉委員會4日指出，台中市第3屆議員席次將增加2席，分別是第11選舉區（東區、南區）及第17選舉區（山地原住民選區）各增1席。圖為台中市議會大樓外觀。中央社記者郝雪卿攝　107年6月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市人口持續增加，台中市選舉委員會今天指出，台中市第3屆議員席次將增加2席，分別是第11選舉區（東區、南區）及第17選舉區（山地原住民選區）各增1席。

台中市人口躍升全國第2大城，台中市選委會總幹事盧政遠表示，以選舉投票月前第6個月的月底（即5月底）戶籍統計人口數為基準計算。

盧政遠指出，因台中人口持續成長，依公職人員選舉罷免法第38條第2項規定，應選出名額依人口數計算者，以選舉投票月前第6個月的月底戶籍統計人口數為基準，因此今年議員應選出名額，即以今年5月底的人口數來計算。

經統計過後，盧政遠說，第3屆議員選舉區域議員第11選舉區（東區、南區）增加1席，山地原住民人口數超過2萬人，也增加1席，應選名額共計65席（區域議員62席、平地原住民議員1席及山地原住民議員2席），最終選舉區劃分及應選名額，將由中選會於8月16日發布選舉公告。

台中市選舉委員會提醒，今年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長等9種地方公職人員選舉，中選會已定於11月24日上午8時至下午4時舉行投票，屆時具有選舉權的市民，請務必攜帶國民身分證、印章及投票通知單前往投票，行使公民權利。（編輯：施燕飛）1070604

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