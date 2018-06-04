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新竹縣親子小戲節 7個劇團陪孩子過暑假

發稿時間：2018/06/04 17:21

最新更新：2018/06/04 17:54

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新竹縣文化局4日宣布「2018新竹縣親子小戲節」將在6月30日至7月28日登場，7組表演團隊接連演出，要陪孩子們歡度暑假。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月4日新竹縣文化局4日宣布「2018新竹縣親子小戲節」將在6月30日至7月28日登場，7組表演團隊接連演出，要陪孩子們歡度暑假。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月4日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）暑期將至，新竹縣政府文化局於6月30日至7月28日在實驗劇場推出「2018新竹縣親子小戲節」活動，邀集7個表演團隊接連演出，讓親子欣賞創意巧思劇碼，陪孩子過暑假。

新竹縣政府文化局今天在實驗劇場舉辦記者會，宣布「2018新竹縣親子小戲節」將在6月30日展開，邀請偶偶偶劇團、自然而然劇團、大開劇團、鞋子兒童實驗劇團、飛人集社劇團、身聲劇場和玉米雞劇團，輪番演出精彩戲碼。

新竹縣政府文化局長張宜真表示，「2018新竹縣親子小戲節」首場6月30日由偶偶偶劇團演出「紙箱的異想世界」，接著則是7月1日由自然而然劇團結合環境教育的「什麼怪東西」；7月8日台中大開劇團的「賣香屁」。

接著，還有7月14日鞋子兒童實驗劇團的「寶貝幸福家」；7月21日飛人集社劇團演出「小宇宙跳舞」；7月22日身聲劇場重新詮釋經典民間寓言故事「老鼠娶親」；壓軸場則由玉米雞劇團在7月28日推出「童話八卦-都是皮箱惹的禍」，一連串優質戲碼陪孩子渡過充實暑假。

張宜真表示，2018新竹縣親子小戲節均採購票入場，詳情可上新竹縣政府文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」www.facebook.com/hchcc.gov 查詢。（編輯：卞金峰）1070604

「2018新竹縣親子小戲節」將在6月30日至7月28日精彩登場，今年邀請7組表演團隊輪番上陣，將陪孩子們歡度暑假時光。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月4日「2018新竹縣親子小戲節」將在6月30日至7月28日精彩登場，今年邀請7組表演團隊輪番上陣，將陪孩子們歡度暑假時光。中央社記者魯鋼駿攝　107年6月4日
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