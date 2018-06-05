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宜蘭三星瓜果隧道結實纍纍 開放參觀

發稿時間：2018/06/05 10:21

最新更新：2018/06/05 10:25

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宜蘭縣三星鄉公所為迎接7月的有機米香節，日前邀請幼童在當地省道台7丙中油加油站旁一處150公尺長的蔬果隧道中，種下600株各類瓜果幼苗，如今瓜果結實纍纍，即日起提前開放參觀。（三星鄉公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 107年6月5日宜蘭縣三星鄉公所為迎接7月的有機米香節，日前邀請幼童在當地省道台7丙中油加油站旁一處150公尺長的蔬果隧道中，種下600株各類瓜果幼苗，如今瓜果結實纍纍，即日起提前開放參觀。（三星鄉公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 107年6月5日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）宜蘭縣三星鄉公所為迎接7月登場的有機米香節，4月曾請幼童在當地一處150公尺長的瓜果隧道中，種下600株各類瓜果幼苗，如今已結實纍纍，即日起提前開放參觀。

三星鄉公所農業課長蕭振岳今天受訪時說，今年三星有機米香節將於7月7日起一連兩天，在鄉內省道台7丙中油加油站旁登場。4月中旬，鄉內幼童曾在當地一處150公尺長的瓜果隧道中，種下600株各類瓜果幼苗及種子，如今已充滿綠蔭、瓜果結實纍纍。為讓民眾先睹為快，即日起提前開放參觀。

他表示，屆時在米香節活動中，瓜果隧道與省道對面的百坪大瓜棚將化作稻田有機饗宴的天然食堂，讓民眾在瓜果綠棚下品嘗現採現作的有機風味餐，瓜果隧道也將引領遊客穿越，一探附近美麗的安農溪。

此外，有機米香節活動是鄉內年度盛事，結合農業、觀光、美食饗宴、手作體驗休閒娛樂等元素。為行銷活動，公所還推出米香節寫生比賽，邀請縣內高中以下學生以瓜果隧道為主題，彩繪夢想，畫出在地美景。活動詳情可到公所官方網站查詢。（編輯：陳清芳）1070605

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