民進黨員藍世聰周榆修表態 輔選柯文哲

（中央社記者黃麗芸台北5日電）白綠分手，台北市議員戴錫欽今天質詢，台北市副市長陳景峻等3名民進黨籍者續留，輔選分際模糊；台北市民政局長藍世聰和市府顧問周榆修表態說，全力為台北市長柯文哲輔選。



台北市議會今天下午進行市政總質詢，中國國民黨籍台北市議員戴錫欽質詢提問，民主進步黨提名立委姚文智參選台北市長，白綠分手，民進黨籍的陳景峻、藍世聰和周榆修續留台北市政府服務，恐涉輔選問題，分際模糊，是否會違反黨紀。



陳景峻答詢表示，自己問心無愧，是為人民做事，且民進黨中央日前就說明在北市服務的政務官不涉及違反黨紀，他是為市政服務，不用去挑明是否輔選，還反問市政建設是否需要分這麼清楚。



藍世聰則表示：「我一定會輔選柯文哲」，是否違反黨紀是民進黨要思考的問題，輔選是自己留下來最重要的責任，且希望被民進黨開除時，理由要寫明他是支持柯文哲，求仁得仁。



周榆修也說，他和藍世聰相同想法，會全力輔選柯文哲，但是否被開除黨籍則非他可控制的。



民進黨選舉對策委員會5月28日建議徵召姚文智參選台北市長，發言人鄭運鵬說，雖然黨徵召台北市長參選人，但黨服務於台北市府的同志，也應秉持積極服務市民、市政為己任，若無發生違紀助選等行為，應該沒有違反黨紀問題。（編輯：李亨山）1070605