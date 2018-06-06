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金門溫體酒糟牛肉 進軍台灣市場

發稿時間：2018/06/06 08:35

最新更新：2018/06/06 09:27

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金門知名牛肉業者熟悉牛肉每個部位的料理，除了加工製成牛肉乾等產品外，今年也推出牛肉粽，提供消費者有別於市面上傳統肉粽的選擇。中央社記者黃慧敏攝　107年6月6日金門知名牛肉業者熟悉牛肉每個部位的料理，除了加工製成牛肉乾等產品外，今年也推出牛肉粽，提供消費者有別於市面上傳統肉粽的選擇。中央社記者黃慧敏攝　107年6月6日

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）金門知名牛肉業者為金門酒糟牛肉打先鋒，宣布進一步前進台灣市場，從9日起在台中成立溫體牛肉專賣店，每天以當日現宰溫體牛肉空運，與台灣本島牛肉競爭。

金門養牛產業的一般觀念都是以牛隻銷台為唯一管道，但良金牧場總經理薛承琛認為，牛隻銷台是低門檻、低利潤、高風險行業，開發牛肉產品提升養牛產業，才能為金門創造養牛大業，具有自主性，跳脫台灣牛販壟斷掌握，讓金門養牛產業多元化，提高利潤和市場競爭力。

良金除了牛肉乾、牛肉爐調理包、牛肉牛軋糖等牛肉製品之外，現在更進一步前進台灣市場。薛承琛說，9日起良金要以當天現宰溫牛每天空運到台中，與台灣本產牛競爭，爭取市場。

薛承琛說，良金要為金門酒糟牛肉打先鋒，提升酒糟牛在台灣市場品牌，期盼提升金門酒糟牛價格，造福在地養牛戶。

酒糟是金門酒廠釀製高粱酒過程中的產物，以酒糟飼養牛隻，不但可協助解決金門酒廠過剩酒糟所造成的海洋環境污染，而且酒糟牛的肉質Q彈滑嫩，味道鮮美甘甜，可謂一舉兩得。

薛承琛表示，良金牧場專研酒糟牛飼養，熟悉牛肉每個部位，加工製成前述各種產品外，今年更推出牛肉粽，提供消費者有別於市面上傳統肉粽的選擇，並藉此展現多元料理，推廣在地農產品。

牛肉粽內容除了糯米、溫體酒糟牛肉外，還有牛肚、干貝、花生、花菇和滷蛋，每顆重達260公克，號稱「海陸霸王粽」；店家更打造龍舟造型的包裝盒，十分應景。（編輯：劉政權）1070606

金門知名牛肉業者今年推出牛肉粽，提供消費者有別於市面上傳統肉粽的選擇，並藉此展現多元料理，推廣在地農產品。中央社記者黃慧敏攝　107年6月6日金門知名牛肉業者今年推出牛肉粽，提供消費者有別於市面上傳統肉粽的選擇，並藉此展現多元料理，推廣在地農產品。中央社記者黃慧敏攝　107年6月6日
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