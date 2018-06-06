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八二三戰役60週年 歡迎老兵回金門

發稿時間：2018/06/06 14:49

最新更新：2018/06/06 15:40

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配合八二三戰役60週年紀念，金門縣政府號召老兵返金旅遊，重溫舊夢。圖為曾在金門服役的老兵到金門參加生存遊戲，開心寫在臉上。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　107年6月6日配合八二三戰役60週年紀念，金門縣政府號召老兵返金旅遊，重溫舊夢。圖為曾在金門服役的老兵到金門參加生存遊戲，開心寫在臉上。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　107年6月6日

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）配合八二三戰役60週年紀念，籌備已久的戰地秘境大膽島預定7月26日試營運；金門縣政府除了展開第3波大膽老兵志工活動，邀請老兵返島整理環境外，並號召老兵返金旅遊。

迎接大膽島開放，金門縣府在5月間辦理2梯大膽老兵返島擔任志工整理環境，老兵反應熱烈，觀光處繼續辦理第3波大膽老兵志工活動。加上今年適逢八二三戰役60週年，縣府推出「2018戰地主題推廣活動-老兵召集令獎勵計畫」，號召老兵，回金門旅遊，重溫舊夢。

縣府新聞稿指出，活動從7月1日展開，12月25日截止。活動期間，縣府將在機場設置迎賓櫃台，歡迎老兵報到，並以金門高粱十景酒的「樓重莒光」酒，搭配碉堡外盒、金防部三角標示掛飾，打造專屬的限量紀念酒款贈送金門老兵。

金酒公司表示，這一酒款是產區專案契作，是皮厚穗豐的純糯紅高粱，以獨家「三高二低一翻」純糧固態發酵釀酒工藝，由老師傅手工蒸餾釀造，儲放恆溫恆濕地窖熟成，是金酒突破一甲子工藝代表作；尤其它的口感是十萬大軍駐守金門時最喜好與熟悉的味道，值得行家品鑑並收藏。

老兵在金門服役期間，同甘共苦，弟兄們每次相聚情感濃烈，重返戰地，可以一起把酒話當年。縣府鼓勵老兵揪團返金旅遊，老兵返金除了可領取一瓶樓重莒光酒款外，揪團旅遊達一定人數，再發給整團金門高粱酒獎勵。

金門縣戰地史蹟學會擁有多年協助老兵返金經驗，預定於9到10月推出專屬老兵體驗活動，召集5梯次老兵返金。縣府歡迎老兵踴躍報名參加。相關活動資訊請參考金門觀光旅遊網：https://kinmen.travel/（編輯：施燕飛）1070606

配合八二三戰役60週年紀念，加上籌備已久的戰地秘境大膽島預定7月下旬試營運；金門縣政府6日表示，歡迎老兵返金重溫舊夢，來就送「樓重莒光」高粱酒。（飲酒過量，有害健康）中央社記者黃慧敏攝　107年6月6日配合八二三戰役60週年紀念，加上籌備已久的戰地秘境大膽島預定7月下旬試營運；金門縣政府6日表示，歡迎老兵返金重溫舊夢，來就送「樓重莒光」高粱酒。（飲酒過量，有害健康）中央社記者黃慧敏攝　107年6月6日
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