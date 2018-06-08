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慈濟贈百冊優良圖書 嘉義16所中小學受惠

發稿時間：2018/06/08 14:04

最新更新：2018/06/08 14:50

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慈濟基金會8日舉行「陪伴小草公益活動」，贈予嘉義縣三和國小等16所中小學共100冊優良課外書籍，受贈的中小學代表，由贈書民眾手上接下優良讀物。（慈濟基金會提供）中央社記者黃國芳傳真　107年6月8日慈濟基金會8日舉行「陪伴小草公益活動」，贈予嘉義縣三和國小等16所中小學共100冊優良課外書籍，受贈的中小學代表，由贈書民眾手上接下優良讀物。（慈濟基金會提供）中央社記者黃國芳傳真　107年6月8日

（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）慈濟基金會今天舉行「陪伴小草公益活動」，贈予嘉義縣三和國小等16所中小學共100冊優良課外書籍。連續3年捐贈圖書的郭黃美玉肯定贈書對偏鄉教育具有重大意義。

慈濟基金會2018陪伴小草長大贈書感恩會今天在嘉義縣大林鎮三和國小舉辦，現場除了感恩會外，還有公益書展、小草故事館、經典雜誌攝影展，並結合生命教育，邀請「混障綜藝團」演出，另由三和國小學童擔任攝影展導覽解說員。

慈濟基金會今年「陪伴小草公益活動」在全國舉辦13場，嘉義縣是第6場，今天受贈的16所中小學由校長或主任出席，由贈書民眾手上接下優良讀物。連續3年捐贈圖書的郭黃美玉肯定贈書對偏鄉教育具有重大意義，讓孩童不斷提升自我。

現場攝影展結合小學「食安衛教」、「自然生態保育」學程，精選經典雜誌「台灣綠食堂」、「我們姓台灣」兩書攝影作品與內容展覽，學童可以從中了解生長環境所孕育的動植物生態以及食品安全。

三和國小校長蔡明昇表示，三和國小是嘉義縣英語資源中心，勉勵學生珍惜慈濟贈送的優質課外書籍，用閱讀轉化為書寫能力，加深文字深度。（編輯：梁君棣）1070608

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