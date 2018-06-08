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培訓素人導演 中市推免費暑期影片製作研習班

發稿時間：2018/06/08 14:25

最新更新：2018/06/08 14:25

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市新聞局將於暑假期間開辦免費導演人才培訓課程，內容有網路影片實戰班、公民記者培訓班、紀錄片及戲劇專班等，同時安排專業國際影人交流講座，與學員分享經驗。

新聞局今天舉辦「當導演你行的 新視界聚焦台中」宣傳記者會，世大運歌曲共同創作者林易以一首悠揚動人的「Enjoy Moment（享受當下）」創作歌曲為活動揭開序幕，包括新聞局副局長吳超男、洪馬克、陳正勳、林煥文等多位導演一起宣告活動開跑。

新聞局指出，今年課程特別規劃「網路影片實戰班」及「公民記者培訓班」，邀請網紅及媒體記者以自身經驗實地分享，如何善用隨手一機的影像設備及製作技巧，讓完全沒有影像製作經驗的學員可以快速上手。

相關課程自8日中午12時起開放網路及電話報名，學員拍攝完成的作品，將於中市各有線電視第3頻道公用頻道播出。

吳超男表示，導演人才培訓課程今年已邁入第4屆，已經培訓出300名素人導演，課程規劃及講師安排都頗受學員好評，還有學員為了更精進自己的影片製作技巧年年參訓。

吳超男指出，市府有感於現今的網路相當普遍，許多人都是透過網路來獲取新聞、交換資訊，甚至引導輿情，形成了網路世代，「人人可以成為記者或導演，透過影片製作在網路發聲」。

洪馬克表示，台中市政府規劃這個課程，提供中部地區一個接觸專業領域的敲門磚，這樣的平台可以讓更多對拍片有興趣的人產生自信，知道拍片其實沒有那麼難，透過這個課程學習到專業經驗與知識，鼓勵他們持續創作。（編輯：梁君棣）1070608

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