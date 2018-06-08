金廈放流魚苗77萬尾 共維漁業永續

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）在金門和廈門中線海域，在雙方水產和漁業單位人員協助下，77萬尾魚苖順著魚梯滑入海中，十分壯觀。金廈雙方單位，期盼能藉著共同放流魚苗，維護兩岸漁業永續經營。



金門縣水產試驗所與福建省廈門市海洋與漁業局今天舉辦聯合放流魚苗活動，金門號試驗船與廈門方增殖放流作業船隻在金廈中線的211航標會合，各自在中線兩側展開兩岸聯合魚苗放流活動。



金門縣水試所孵育的午仔、黑鯛、鱸魚、平鯛各3萬尾，加上廈門市海洋漁業研究所所提供的黑鯛、黃鰭鯛、鱸魚各5萬尾及大黃魚50萬尾，大批魚苗順著魚梯滑入海中，相當壯觀。



水試所所長楊文璽說，這象徵兩岸政府對金廈水域資源復育的雄心。



金門、廈門兩岸聯合放流魚苗活動始於民國104年，4年來魚苗放流尾數累積達250萬尾，放流魚種包含黑鯛、平鯛、真鯛、大黃魚、黃鰭鯛、午仔、象牙鳳螺、三疣梭子蟹、遠海梭子蟹等，都是當地常見的經濟物種。



水試所說，活動特別選用經過檢驗無藥物殘留的健康個體，個體體型都達到5公分以上的標準，提高在海洋中的存活率。



水試所說，為了瞭解放流活動對於當地漁業資源增殖的效益，近3年縣水試所同時透過黑鯛魚苗標識放流再捕獲回報，確認所放流的魚苗能在當地順利成長。



水試所也呼籲，兩岸漁民避免在放流處和周邊海域強度漁撈，讓放流魚苗能有成長的空間與時間，才能有效增進漁民的獲利。(編輯:陳政偉/卞金峰)1070608